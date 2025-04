Singapore chính thức mở cửa nhập khẩu thịt gia cầm, trứng gia cầm Việt Nam 01/04/2025 14:23

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore (Bộ Công thương), ngày 11-3, Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore (SFA) đã có văn bản chính thức chấp thuận mở cửa thị trường nhập khẩu một số loại sản phẩm chăn nuôi từ Việt Nam.

Các sản phẩm được chấp thuận gồm thịt gia cầm đã qua chế biến nhiệt của công ty CPV Food Co Ltd và công ty MeatDeli HN Company Ltd; trứng gia cầm và thịt (không gồm thịt bò) đóng hộp/tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp suất cao theo khuyến nghị của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Đây là kết quả mà Bộ Công thương đã tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua các buổi làm việc cấp lãnh đạo Bộ, cấp kỹ thuật để vận động chính sách, đề nghị phía Singapore mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam.

Trứng gia cầm bày bán ở siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, để được chấp thuận xuất khẩu sang thị trường Singapore, các Bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore tiến hành các cuộc khảo sát, kiểm định, đánh giá thực địa và trực tuyến nghiêm ngặt.

Hai doanh nghiệp trên đã đầu tư đổi mới quy trình, công nghệ sản xuất, tuân thủ các tiêu chuẩn của SFA gồm hệ thống an toàn thực phẩm, quy định vận hành tiêu chuẩn, khả năng truy xuất nguồn gốc và đào tạo công nhân. Vì vậy, các sản phẩm gia cầm chế biến nhiệt của hai doanh nghiệp này được chấp thuận xuất khẩu sang Singapore.

Việc Singapore mở cửa thị trường đối với một số sản phẩm thịt và trứng của Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại cú huých đối với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam.

Đồng thời là tiền đề quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp được cấp phép mà còn là bước đệm để những doanh nghiệp khác có thể thâm nhập thị trường Singapore, thị trường có các quy định, tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp trong việc kiểm soát, duy trì chất lượng, sản lượng ổn định để giữ vững chỗ đứng trên thị trường nhiều đối thủ cạnh tranh.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn thứ hai trên thế giới, việc xuất khẩu sang thị trường Singapore là bước đệm để các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam mở rộng chuỗi cung ứng tới các nước khác trên thế giới.

Thời gian tới, các doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn của Singapore, đẩy mạnh xúc tiến ngành hàng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để duy trì uy tín trên thị trường quốc tế.