Đã chi trả cho hơn 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng Quốc lộ 13 07/05/2026 15:57

(PLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 213 trường hợp giải tỏa hoàn toàn và 828 trường hợp giải tỏa một phần.

Theo kế hoạch, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 dự kiến khởi công vào đầu năm 2027 nhằm kết nối đồng bộ với tỉnh Bình Dương cũ, giảm tình trạng ùn ứ cho khu vực cửa ngõ TP.HCM.

Dự án có chiều dài khoảng 6 km, bắt đầu từ cầu Bình Triệu đến nút giao Vĩnh Bình, với tổng mức đầu tư 21.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên khoảng 60 m với quy mô 10 làn xe.

Nhiều người dân đã bắt đầu bàn giao mặt bằng, song thực tế bàn giao còn thấp. Ảnh: ĐT

Hiện nay, phường Hiệp Bình đang gấp rút triển khai vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai kịp theo tiến độ dự án. Dự án có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 213 trường hợp giải tỏa hoàn toàn và 828 trường hợp giải tỏa một phần.

Hiện nay, tại khu vực phường Hiệp Bình, nhiều hộ dân thời gian gần đây đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, lùi mặt bằng để giao đất cho dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái (đơn vị thực hiện bồi thường, tái định cư), cho biết đơn vị đã ban hành thông báo thu hồi đất, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.041/1.041 trường hợp.

Hiện đã chi trả cho 1.023 trường hợp với tổng kinh phí khoảng 6.193 tỉ đồng. Tuy nhiên, diện tích mặt bằng thực tế bàn giao vẫn còn khá thấp so với nhu cầu toàn dự án với 0,8 ha/17,53 ha cần thu hồi.

Dù vậy, UBND phường Hiệp Bình cho biết hiện nay còn thiếu 107 đất nền và 61 căn hộ tái định cư. Vì vậy, phường Hiệp Bình kiến nghị UBND TP sớm chỉ đạo các sở ngành để bổ sung nguồn đất nền, căn hộ tái định cư còn thiếu.

Đồng thời, UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường khẩn trương phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM triển khai thực hiện kế hoạch bố trí quỹ nền đất và căn hộ cho người dân bị ảnh hưởng trong tháng 5-2026 (143 nền đất và 31 căn hộ). Đồng thời, rà soát hồ sơ, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh kiến nghị của người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng dự án theo quy định.

Song song đó, phường tiếp tục tăng cường các Tổ vận động hộ dân, tổ chức bàn giao mặt bằng, thời gian thực hiện dự kiến đến hết quý II-2026.

Trước áp lực ùn tắc giao thông trên tuyến, tại buổi đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương bổ sung quỹ tái định cư, đẩy nhanh sửa chữa và bố trí nhà ở cho người dân.

Đồng thời giao các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế dự án cấp bách nhằm rút ngắn thủ tục, thúc đẩy tiến độ, phấn đấu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-7-2026 để bảo đảm kế hoạch khởi công dự án đúng hẹn.