TP.HCM đề xuất lùi tiến độ hoàn thành dự án Quốc lộ 13 09/04/2026 18:29

(PLO)- Dự án mở rộng Quốc lộ 13 hiện nay đang bị vướng quy hoạch đường sắt, hạ tầng kỹ thuật nên TP.HCM dự kiến sẽ lùi tiến độ hoàn thành dự án này.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về tình hình triển khai dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 13, (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) theo phương thức đối tác công tư (BOT). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng, mới đây sở đã có Tờ trình gửi UBND TP và Hội đồng thẩm định về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện nay chậm hơn so với yêu cầu của UBND TP.

Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân chính dự án chậm tiến độ là do có sự chồng lấn về hướng tuyến với các dự án đường sắt đô thị.

Cụ thể, dự án Quốc lộ 13 có cùng hướng tuyến với tuyến đường sắt đô thị số 3 và số 2 (tỉnh Bình Dương cũ) theo quy hoạch. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 3 hiện đã có nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án còn bị ảnh hưởng bởi nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như đường sắt Bắc – Nam, hệ thống ống cấp nước D1500… Các dự án đường sắt đô thị hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế. Do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và yêu cầu kỹ thuật.

Trên cơ sở tiến độ thực tế, Sở Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh, cập nhật kế hoạch triển khai dự án.

Cụ thể, đối với dự án thành phần 2 (xây lắp theo hợp đồng BOT), các mốc tiến độ chính được xác định như sau: Hoàn thành thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5-2026; Lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án trong tháng 9-2026; Hoàn tất thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở trong quý IV-2026; Khởi công công trình vào tháng 1-2027. Hoàn thành thi công vào tháng 12-2028.

Song song đó, dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức cũng được lên kế hoạch chi tiết, trong đó việc chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Di dời hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong tháng 12.

Để đảm bảo tiến độ, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh, cập nhật kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo đề xuất.

Đồng thời, đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính sớm chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt dự án thành phần 2 nhằm tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.