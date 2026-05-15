Bị cưỡng chế tháo dỡ công trình trái pháp luật, có được bồi thường? 15/05/2026 10:23

(PLO)- TAND Tối cao cho biết người dân bị cưỡng chế tháo dỡ công trình trái pháp luật có thể được bồi thường theo quy định của luật.

Tại Công văn 250 giải đáp trực tuyến các vướng mắc trong công tác xét xử của TAND Tối cao, có nêu thắc mắc như sau: Trường hợp công trình xây dựng đang cho thuê bị cơ quan hành chính Nhà nước ra quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ. Sau đó, quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ bị Tòa án tuyên hủy do trái pháp luật, người khởi kiện yêu cầu bồi thường do bị mất thu nhập từ nguồn cho thuê công trình xây dựng đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

Vậy thu nhập từ nguồn cho thuê công trình xây dựng đã bị cưỡng chế tháo dỡ có phải là khoản thu nhập thực tế bị mất hay không?

Một công trình vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng từng bị tháo dỡ tại TP.HCM. Ảnh minh họa: KN

TAND Tối cao cho biết khoản 1 Điều 7 Luật Tố tụng hành chính quy định, người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính có thể đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán Nhà nước, danh sách cử tri gây ra.

Khi giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính, các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật về tố tụng dân sự được áp dụng để giải quyết.

Đồng thời, khoản 3 Điều 23 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định, trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không sử dụng, khai thác tài sản thì thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất.

Đối với những tài sản trên thị trường có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định phù hợp với mức giá thuê trung bình 1 tháng của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này.

Đối với những tài sản trên thị trường không có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 3 tháng liền kề do tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thiệt hại xảy ra.

Như vậy, thiệt hại do bị mất thu nhập từ nguồn cho thuê công trình xây dựng đã bị cưỡng chế tháo dỡ trái pháp luật được coi là khoản thu nhập thực tế bị mất.