Doanh nghiệp nợ BHYT: Mất uy tín, mất lao động, thêm nguy cơ bồi hoàn 15/05/2026 05:06

(PLO)- Nhiều công ty mất người giỏi chỉ vì chậm đóng bảo hiểm; nhân viên sẽ không dám gắn bó với nơi mà quyền lợi cơ bản còn không được đảm bảo.

Thông tin doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHYT sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người lao động đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo quy trình của BHXH Việt Nam, người lao động có thể kiểm tra quá trình đóng BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID. Trường hợp doanh nghiệp nợ bảo hiểm khiến thẻ không còn giá trị sử dụng thì doanh nghiệp phải thanh toán lại toàn bộ chi phí trong phạm vi được hưởng. Quy định này cũng đã được ghi nhận tại Điều 49 Luật BHYT nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, nhất là trong bối cảnh vẫn còn tình trạng nợ, chậm đóng BHXH, BHYT kéo dài.

Với thông tin này, nhiều người lao động bày tỏ sự lo lắng bởi họ chỉ phát hiện công ty nợ BHYT vào thời điểm cần khám chữa bệnh, nhập viện hoặc điều trị dài ngày. Không ít trường hợp cho biết vì quá tin tưởng doanh nghiệp nên chưa từng kiểm tra tình trạng đóng bảo hiểm của mình trên ứng dụng VssID.

Nhiều người lao động chỉ phát hiện công ty nợ BHYT vào thời điểm họ cần khám chữa bệnh, nhập viện hoặc điều trị dài ngày. Ảnh được chụp tại Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (TP.HCM) chiều 14-5. Ảnh: HUỲNH THƠ

Doanh nghiệp nợ BHYT, người lao động lãnh đủ

Bạn đọc Minh Quân kể từng nghĩ chuyện đóng BHYT là trách nhiệm hiển nhiên của doanh nghiệp nên chưa bao giờ kiểm tra ứng dụng VssID. Chỉ đến khi phải nhập viện điều trị, anh mới phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng.

“Tôi vẫn bị trừ tiền bảo hiểm hằng tháng. Đến lúc bệnh viện báo thẻ không dùng được mới biết công ty nợ BHYT gần nửa năm. Cầm hóa đơn viện phí mà muốn khóc” - anh Quân bình luận.

Tài khoản Thu Hà cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi đi khám thai định kỳ. Theo chị, lúc nhân viên bệnh viện thông báo thẻ không còn hiệu lực, chị “đứng hình vài phút vì không hiểu chuyện gì xảy ra”.

“Về mở VssID tôi mới thấy công ty chưa đóng bảo hiểm. Mình bị trừ tiền cả năm trời, tới lúc cần quyền lợi thì lại không có” - chị Hà viết.

Nhiều người lao động cho biết sau sự cố, họ hình thành thói quen kiểm tra VssID mỗi tháng thay vì hoàn toàn tin vào thông báo từ công ty.

Bạn đọc Hoàng Nam cho rằng ứng dụng này giúp người lao động tự bảo vệ mình tốt hơn. “Ngày trước không ai để ý đâu, tới lúc bệnh mới biết. Giờ mỗi tháng tôi đều mở VssID kiểm tra xem công ty có đóng đủ không” - anh nói.

Trong khi đó, tài khoản Đức Tín cho rằng điều khiến nhiều lao động bức xúc nhất là cảm giác bị “chiếm dụng tiền”. “Lương vẫn bị trừ BHYT đều đặn nhưng doanh nghiệp không đóng. Người lao động không biết gì cho đến lúc gặp chuyện” - anh bình luận.

Theo quy trình mới của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID sẽ hiển thị thời gian chậm đóng của doanh nghiệp, giúp người lao động chủ động theo dõi quyền lợi của mình.

Tiết kiệm vài triệu tiền BHYT, doanh nghiệp gánh rủi ro

Từ câu chuyện thực tế, nhiều chủ doanh nghiệp đồng tình rằng chi phí đóng BHYT thực chất thấp hơn rất nhiều so với rủi ro doanh nghiệp phải gánh nếu xảy ra tranh chấp hoặc phải thanh toán toàn bộ viện phí cho người lao động.

Ông Thanh Sơn (chủ một doanh nghiệp ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết doanh nghiệp của ông luôn tuân thủ chặt chẽ việc đóng BHYT cho người lao động. Bởi việc chậm đóng có nguy cơ đẩy doanh nghiệp vào rủi ro tốn kém không lường hết được. Chỉ cần một nhân viên bị bệnh nặng thì số tiền phải bồi hoàn có khi bằng cả năm lợi nhuận.

Nhiều ý kiến khác nhận xét rằng việc chậm đóng hoặc trốn đóng BHYT phản ánh tư duy kinh doanh ngắn hạn của một số doanh nghiệp. Có doanh nghiệp nghĩ nợ BHYT vài tháng để xoay dòng tiền là chuyện bình thường. Tuy nhiên, “Tưởng tiết kiệm được vài chục triệu, cuối cùng phải đền hàng trăm triệu hoặc hàng tỉ đồng thì còn gì là lợi” - bạn đọc Gia Bảo bình luận.

Một số người cho rằng việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ còn là yếu tố giữ chân lao động và duy trì ổn định sản xuất.

Bạn đọc Kim Anh, người làm nhân sự tại một doanh nghiệp may mặc, cho biết hiện nay nhiều ứng viên kiểm tra rất kỹ chuyện đóng BHXH trước khi nhận việc.

“Người lao động giờ quan tâm chế độ bảo hiểm lắm. Chỉ cần nghe công ty nợ BHXH là họ nghỉ ngay, nhất là lao động có tay nghề” - chị nói.

Cùng quan điểm, bạn đọc Quốc Việt cho rằng doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì xác định BHYT là trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện ngay chứ không phải khoản chi có thể trì hoãn.

“Nhiều công ty mất người giỏi chỉ vì chậm đóng bảo hiểm. Nhân viên sẽ không dám gắn bó với nơi mà quyền lợi cơ bản còn không được đảm bảo” - anh bình luận.

Theo nhiều bạn đọc, việc cho phép người lao động dễ dàng kiểm tra tình trạng đóng BHYT qua VssID sẽ tạo thêm áp lực minh bạch đối với doanh nghiệp.

Bạn đọc Hải Yến nhận xét: “Ngày xưa doanh nghiệp nợ bảo hiểm, nhân viên khó biết. Giờ mở điện thoại ra là thấy ngay nên không thể giấu mãi được”.

Theo quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp không đóng BHYT khiến người lao động không được hưởng quyền lợi thì có thể phải hoàn trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT.