Chính phủ yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ phương án cắt giảm thủ tục hành chính 20/04/2026 17:08

(PLO)- Chính phủ yêu cầu các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn 423 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Đây là nhiệm vụ triển khai Kết luận 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, các bộ phải bảo đảm các chỉ tiêu quan trọng như: cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ TTHC năm 2026 so với năm 2024; đồng thời loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Theo Bộ Tư pháp, đến ngày 18-4-2026, toàn bộ 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án đề xuất. Trong đó, 3 Bộ: NN&MT, Xây dựng và Tư pháp đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, các bộ, cơ quan như KH&CN, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa đạt bất kỳ chỉ tiêu nào. Một số bộ khác chưa hoàn thành từng tiêu chí riêng lẻ, như Bộ Tài chính và NHNN chưa đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ TTHC do cấp bộ thực hiện xuống dưới 30%.

Ở tiêu chí cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, các đơn vị như Bộ DT&TG, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và NHNN chưa đạt mức giảm 50% so với năm 2024. Trong khi đó, các bộ Công Thương, Nội vụ và Y tế chưa đáp ứng yêu cầu giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC; Bộ DT&TG thậm chí chưa gửi số liệu liên quan.

Với yêu cầu loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế và NHNN vẫn chưa đạt. Ngoài ra, tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng chưa được một số bộ như Công Thương, GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, VH,TT&DL, Y tế… thực hiện đầy đủ.

Ảnh: Lê Ánh

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, bảo đảm đúng tiến độ và đạt đủ các chỉ tiêu đề ra.

Các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4; đồng thời gửi phương án cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về Bộ Tài chính. Nội dung đề xuất phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, rà soát độc lập và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD. Song song, Bộ Tài chính sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết về cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết 206/2025 của Quốc hội. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 4-2026.

Thủ tướng cũng biểu dương các bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm Bộ: NN&MT, Xây dựng, Tư pháp, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thường trực Chính phủ nếu không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu đề ra.