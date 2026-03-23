Bộ Tư pháp đôn đốc phân cấp, phân quyền thủ tục hành chính cho chính quyền địa phương 23/03/2026 12:19

(PLO)- Theo Bộ Tư pháp, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan ngang bộ hiện còn chiếm tỉ lệ hơn 44% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Bộ Tư pháp vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền việc thực hiện TTHC cho chính quyền địa phương.

Theo đó, ngày 11-3-2026, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC năm 2026 theo đúng mục tiêu, yêu cầu, chỉ đạo tại các Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành tập trung rà soát thủ tục hành chính. Ảnh: TTX

Đối với vấn đề phân cấp, phân quyền trong thực hiện TTHC, theo kết quả tổng hợp số liệu, đến ngày 20-3-2026, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan ngang bộ chiếm tỷ lệ 44,7% trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền việc thực hiện TTHC cho chính quyền địa phương.

Trong đó, xác định cụ thể số, tên TTHC đề nghị phân cấp; số, tên TTHC dự kiến sẽ phân cấp cho chính quyền địa phương nhưng cần có lộ trình (nêu cụ thể lý do, lộ trình cụ thể); số, tên TTHC tiếp tục thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ (nêu rõ lý do không thể thực hiện phân cấp); số TTHC đề xuất bãi bỏ.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất trước ngày 26-3-2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2026.