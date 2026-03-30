Thanh Hóa: Thí điểm ki-ốt thông minh làm thủ tục hành chính chỉ mất 3–5 phút 30/03/2026 14:16

(PLO)- Người dân Thanh Hóa sẽ chỉ mất khoảng 3-5 phút để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, nhận bản sao điện tử, thay vì phải xếp hàng chờ đợi như trước đây.

Ngày 30-3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt, triển khai thí điểm mô hình ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, hướng tới rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Giảm tối đa thời gian chờ đợi làm thủ tục hành chính

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, thực tế tại nhiều xã, phường đang chịu áp lực lớn do lượng hồ sơ quá tải, trong khi điều kiện trang thiết bị và hạ tầng công nghệ còn hạn chế.

Việc đưa vào vận hành ki-ốt thông minh được kỳ vọng là giải pháp công nghệ toàn diện, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, giảm tối đa hồ sơ giấy.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại ki-ốt, quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển hồ sơ cho cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp trong vài phút.

Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị, gồm Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công tại các địa phương như Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa...

Ki-ốt thông minh giúp người dân làm thủ tục hành chính chỉ mất 3–5 phút. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Điểm nổi bật là khả năng liên thông với hệ thống của Bộ Công an. Người dân có thể thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên một giao diện duy nhất. Các thủ tục phổ biến như cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe cũng được đơn giản hóa.

Ngoài ra, hệ thống cho phép người dân gửi ảnh thẻ trực tiếp từ điện thoại lên ki-ốt, đồng thời kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ.

Tự động hóa quy trình, nâng hiệu suất cán bộ, xử lý xác thực tối thiểu 3 phút

Một điểm đáng chú ý là ki-ốt có khả năng tự động hóa nhiều bước trong quy trình chứng thực tài liệu, thậm chí cảnh báo khi người dân nộp sai giấy tờ. Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR chỉ mất khoảng 3–5 phút, thay vì 15 phút như trước.

Kết quả giải quyết thủ tục có thể được trả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng điện tử, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời dễ dàng lưu trữ, sử dụng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đối với cán bộ, hệ thống hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu hồ sơ, qua đó nâng hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp lên 3–5 lần, cho phép tập trung vào công việc chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan chính thức khởi động mô hình ki ốt thông minh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau giai đoạn thí điểm, Thanh Hóa dự kiến sẽ nhân rộng mô hình ki-ốt thông minh tới 166 xã, phường trên toàn tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.