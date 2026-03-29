Lộ diện nhiều 'ông lớn' và dự án khủng đầu tư vào Thanh Hóa 29/03/2026 12:00

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa phải xác định cống hiến, khai thác tiềm năng nổi trội, phù hợp với chiến lược của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói riêng.

Sáng 29-3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 chính thức khai mạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và có phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 đã mở ra một chương mới cho sự phát triển của Thanh Hóa với 42 dự án được công bố cùng dòng vốn 4 tỉ USD. Thanh Hóa đã công bố danh mục 173 dự án ưu tiên thu hút đầu tư thuộc sáu lĩnh vực then chốt với tổng vốn dự kiến đạt mức kỷ lục là 570.000 tỉ đồng (khoảng 24 tỉ USD) trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, các tỉnh, thành phố và khoảng 800 đại biểu và các nhà đầu tư tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh doanh nghiệp (DN) đến với Thanh Hóa phải xác định cống hiến, khai thác tiềm năng nổi trội, phù hợp với chiến lược của Việt Nam nói chung và của Thanh Hóa nói riêng.

Đến với Thanh Hóa là lợi ích hài hòa, rủi ro cùng nhau chia sẻ. Chính phủ luôn luôn đồng hành cùng DN, DN phát triển thì Việt Nam phát triển, DN khi khó khăn thì Chính phủ chia sẻ với DN. Thành công của DN là thành công của Chính phủ, là thành công của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân ủng hộ, đất nước phát triển và nhân dân được thụ hưởng; các cấp, các ngành, địa phương, các chủ thể liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, công nghiệp hỗ trợ cảng biển, logistics, hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn; du lịch và kinh tế biển tại Sầm Sơn; công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không tại Lam Sơn và kết nối giao thương tại Bỉm Sơn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong đó, ông nhấn mạnh yếu tố cốt lõi là giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tập thể lãnh đạo tỉnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh phải phát huy, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào của địa phương, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để thu hút đầu tư, Thanh Hóa phải đột phá mạnh hơn về chính sách, nhất là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng “6 rõ”. Các thủ tục phải rõ ràng, rõ hồ sơ, rõ cơ quan, rõ thời gian, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Trung ương địa phương dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thủ tướng lưu ý Thanh Hóa cần tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông suốt, kết nối trong tỉnh, kết nối vùng, kết nối quốc gia và quốc tế; tạo không gian phát triển mới, dư địa phát triển mới, giá trị gia tăng mới.

Đồng thời, tranh thủ cơ hội từ lợi thế của địa phương để trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng trong khu vực. Nghiên cứu hình thành kho dự trữ dầu thô, xăng dầu và khí gắn với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và các nhà máy điện khí. Khai thác hiệu quả hơn nữa vai trò của Khu kinh tế Nghi Sơn như một cực tăng trưởng, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, do đó chính quyền tỉnh phải thực hiện đúng các cam kết đầu tư, quan tâm bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

"Đầu tư vào Thanh Hóa không chỉ là đầu tư vào một địa phương giàu tiềm năng mà còn là đầu tư vào một không gian phát triển mới, một trung tâm tăng trưởng mới, một địa bàn chiến lược của đất nước" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Thanh Hóa. Thiết kế: ĐẶNG TRUNG

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Với truyền thống cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Thủ tướng tin tưởng Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn mới.

Cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng DN đầu tư và phát triển lâu dài

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, nhấn mạnh tỉnh có vị trí rất thuận lợi về giao thương hàng hóa, như giao thông đường bộ cao tốc Bắc Nam, ven biển, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam. Ngoài ra, Cảng hàng không Thọ Xuân đã được quy hoạch là sân bay quốc tế và các cửa khẩu quốc tế kết nối với nước bạn Lào, thông thương với nhiều nước trong khối ASEAN.

Thanh Hóa còn có Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106.000 ha, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; có cảng nước sâu Nghi Sơn, được quy hoạch là cảng đặc biệt, có khả năng đón tàu trên 100.000 tấn vào cảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tỉnh còn có 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích trên 6.000 ha và 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 5.300 ha... Đây là tiềm năng về đất đai và hạ tầng quan trọng để thu hút đầu tư.

"Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỉ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI" - ông Nguyễn Hoài Anh cho hay.

Kết quả phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa trong hai năm 2025-2025. Thiết kế: ĐẶNG TRUNG

Từ những yếu tố đó, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh khẳng định Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, phát huy vị trí chiến lược quan trọng cùng các tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư và phát triển lâu dài, chung tay xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng" - ông Hoài Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trao quyết định cho các nhà đầu tư tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG