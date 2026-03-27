Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031
ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa.
Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Doãn Anh nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh bám sát các nghị quyết của Trung ương.
Ông cũng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, HĐND tỉnh khoá XIX sẽ phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của đại biểu để hoàn thành tốt chương trình đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031.
"Sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập, tu dưỡng, gương mẫu trong công việc, phát huy truyền thống đoàn kết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo, đến cùng các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân", ông Nguyễn Hồng Phong, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: "Sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cao nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
Luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Quyết tâm cùng với tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".