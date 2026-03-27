Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 27/03/2026 17:29

Sáng 27-3, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khai mạc kỳ họp, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,94%.

Cuộc bầu cử đã bầu đủ 17 ĐBQH và 85 đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao trên tinh thần dân chủ, ý thức chính trị và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 85 vị đại biểu HĐND tỉnh đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Doãn Anh nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh bám sát các nghị quyết của Trung ương. Ông cũng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, HĐND tỉnh khoá XIX sẽ phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của đại biểu để hoàn thành tốt chương trình đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Lê Tiến Lam, Nguyễn Quang Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa﻿ Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn, cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao phó.

"Sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập, tu dưỡng, gương mẫu trong công việc, phát huy truyền thống đoàn kết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo, đến cùng các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân", ông Nguyễn Hồng Phong, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa﻿ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gồm các ông Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: "Sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cao nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Quyết tâm cùng với tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Trong chương trình của kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã bầu Hội thẩm nhân dân TAND cấp tỉnh, TAND khu vực.

Kỳ họp cũng nghe báo cáo dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ mới.



Thành công của kỳ họp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự kế thừa và đổi mới, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là chuyển đổi số và kinh tế tri thức; yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra ngày càng cấp thiết. Đối với tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu không chỉ là phát triển, mà là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, chất lượng cao hơn và có bản sắc riêng.

Mỗi nghị quyết được ban hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, thực sự là công cụ điều hành chiến lược, có khả năng dẫn dắt, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới. Tư duy ban hành nghị quyết phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “giải quyết tình huống” sang “định hình tương lai”. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật, ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình. Gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh.