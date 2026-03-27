Thanh Hóa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh 27/03/2026 11:27

(PLO)- Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Sáng 27-3, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân TAND cấp tỉnh và TAND khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp; xem xét dự thảo nghị quyết cùng các tờ trình của UBND tỉnh theo quy định.

Các đại biểu tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Hồng Phong, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Tại kỳ họp, đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỉ lệ 100% số phiếu.

Các ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.