Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đưa robot 'lễ tân' hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính 16/04/2026 16:35

(PLO)- Một xã ở Đắk Lắk đã đưa robot trí tuệ nhân tạo AI làm "lễ tân thông minh", hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Những ngày gần đây, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, nhiều người dân đến làm thủ tục không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của một robot AI ngay lối ra vào.

Robot AI tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc. Ảnh: T.T

Chỉ cần một thao tác nhấn nút, robot sẽ tương tác trực tiếp qua hình thức hỏi-đáp, cung cấp chi tiết các thông tin về hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.

Với những câu hỏi chưa rõ ràng, robot lập tức gợi ý, điều chỉnh nội dung để việc tra cứu trở nên chính xác, giúp người dân tiết kiệm thời gian, cán bộ giảm tải áp lực công việc.

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, robot AI còn hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới. Thiết bị này còn có khả năng hướng dẫn người dân đến đúng quầy tiếp nhận theo nhu cầu.

Có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, anh Y Rubi Kđoh (24 tuổi, ngụ buôn Tara, xã Ea Knuếc), cho biết anh đến làm thủ tục hưởng trợ cấp cho người thân.

Trong thời gian chờ, anh Y Rubi Kđoh đến hỏi robot lễ tân và được trả lời các bước thực hiện, các giấy tờ liên quan cần chuẩn bị rất rõ ràng.

“Robot hướng dẫn rất chi tiết các loại giấy tờ và mẫu đơn cần thiết. Sau khi được robot gợi ý, tôi chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn rồi ra quầy nộp hồ sơ. Mọi thứ rất thuận tiện, không phải hỏi cán bộ nhiều lần", anh Y Rubi Kđoh nói.

Cán bộ trực tiếp hướng dẫn để người dân tiếp cận, sử dụng robot AI. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, việc tiếp cận, sử dụng robot đối với những người trẻ khá dễ dàng. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi, chưa thạo công nghệ, việc sử dụng robot còn khó khăn. Vì vậy, chuyên viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc sẽ hướng dẫn các thao tác ban đầu để người dân theo dõi và có thể tự thực hiện trong những lần sau.

Bà Lưu Thị Lệ Hiền, chuyên viên Tư pháp-Hộ tịch xã Ea Knuếc, cho biết việc đưa robot AI “lễ tân” vào vận hành sẽ thay thế cán bộ trong việc tư vấn các thủ tục cơ bản cho người dân. Nhờ đó, công chức sẽ có thêm thời gian xử lý các hồ sơ, nâng cao hiệu quả công việc.

Theo bà Hiền, trước đây bà vừa xử lý hồ sơ, vừa hướng dẫn người dân các bước thủ tục nên mất khá nhiều thời gian. Khi có robot hỗ trợ hướng dẫn, bà có nhiều thời gian hơn và xử lý được nhiều hồ sơ hơn.

Việc sử dụng robot AI khá đơn giản. Ảnh: T.T

“Hiện robot lễ tân đã được tích hợp các dữ liệu liên quan thủ tục hôn nhân, khai sinh, khai tử…Dù người dân vẫn còn bỡ ngỡ nhưng chúng tôi vừa làm, vừa hướng dẫn và tin tưởng về lâu dài, robot sẽ làm thay phần việc tiếp đón, hướng dẫn người dân”, bà Hiền trao đổi.

Bà H'Rô Da Ayun, quyền Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, cho biết hiện xã đang thí điểm robot AI ở một số lĩnh vực. Tới đây, trung tâm sẽ tích hợp thêm dữ liệu các tiện ích, thủ tục khác để robot xử lý nhiều công việc khác.

Sau khi được hướng dẫn, một người dân tự trải nghiệm hỏi robot AI về thủ tục hành chính. Ảnh: T.T

“Xã Ea Knuếc là địa phương đầu tiên tại Đắk Lắk đưa robot AI vào phục vụ hành chính công. Việc triển khai, đưa robot vào phục vụ tại trung tâm nhằm từng bước giúp địa phương hướng tới xây dựng chính quyền số, với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp để phục vụ người dân tốt hơn”, bà Bà H'Rô Da Ayun nói.