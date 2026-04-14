Người bán vé số nghèo khổ mất tiền vì đại lý in nhầm kết quả trúng thưởng 14/04/2026 15:56

(PLO)- Một phụ nữ bán vé số ở Đắk Lắk và hai đại lý mất tiền triệu vì nhầm lẫn từ nhiều bên trong việc in kết quả trúng thưởng xổ số Bình Định.

Ngày 14-4, trao đổi với PLO, bà NTH (60 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết hiện vẫn chưa xin lại được 9 triệu đồng trao thưởng nhầm cho khách.

Đại lý in nhầm kết quả

Theo bà H, hôm chủ nhật, ngày 2-4, bà nhận được điện thoại của một khách quen, nói đã trúng ba tờ vé số giải tư, xổ số Bình Định phát hành ngày 9-4. Dãy số trúng thưởng là 59034.

Nhiều đại lý đã in kết quả sai (ảnh trái) giải tư, xổ số Bình Định hôm 9-4. Ảnh: T.T

Vì khách là người quen nên khi gặp nhau, bà H lấy tờ dò kết quả ra đối chiếu và đồng ý đổi thưởng với mức 9 triệu đồng/3 tờ vé số cùng trúng giải tư (mức trúng thưởng 3 triệu đồng/vé) .

Tuy nhiên, sau đó bà H phát hiện kết quả vé số bị in nhầm. Thực tế, giải tư của xổ số Bình Định hôm thứ 5 ngày 9-4 là dãy số 09034, không phải dãy số 59034.

Sau đó, bà H nhiều lần liên hệ, nói rõ sự tình với khách và xin lại số tiền đã đổi thưởng nhầm. Tuy nhiên, theo bà H, khách hàng từ chối vì cho rằng họ đúng và “tiền đã tiêu hết”.

Bà H nói thêm, chồng bà mới mất vì ung thư 60 ngày. Hiện bà đang ở trọ, hoàn cảnh rất khó khăn. Hằng ngày, bà H đi bán vé số để trang trải cuộc sống.

“Việc mất 9 triệu đồng khiến tôi rất lo, không biết lấy tiền đâu để bù cho đại lý. Lúc khách từ chối trả lại tiền, tôi chỉ biết khóc và cầu mong họ thấu hiểu, thông cảm mà trả lại tiền nhưng không được”, bà H nói.

Người đã lãnh thưởng từ chối trả lại tiền. Ảnh: T.T

Theo bà H, dãy số 05934 của xổ số Bình Định có khoảng 30 tờ được phát hành trên địa bàn Đắk Lắk. Vì vậy, bà đã nhờ người đăng thông tin vụ việc của mình lên mạng xã hội để cảnh báo những người bán vé số không đổi thưởng đối với dãy số nêu trên.

Bà H nói rằng, lỗi của nhiều bên. Trong đó có việc này do trang web M.N hiển thị sai. Vì vậy, đại lý in kết quả sai theo, dẫn đến việc bà đổi thưởng nhầm cho khách.

Hiện bà H đang chờ thêm phản hồi từ khách hàng. Trường hợp khách nhất quyết không trả lại tiền, bà sẽ trao đổi để nhờ đại lý hỗ trợ.

“Khách là người quen, làm việc gần nơi tôi bán vé số. Nếu khách không trả tiền, tôi nghĩ đại lý sẽ hỗ trợ phần nào cho tôi”, bà H chia sẻ thêm.

Liên quan vụ việc, bà C, chủ đại lý vé số TA (phường Tân An, nơi bà H nhờ xuất tiền đổi thưởng) cho biết, bà H có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, bà C mong người khách đã nhận tiền suy nghĩ lại, trả lại phần nào đó số tiền đã nhận.

Theo bà C, các đại lý thường xuyên lấy kết quả từ trang web M.N (trang web chuyên thông tin kết quả xổ số nhanh, chính xác) để in ra rồi đưa cho người bán vé số dạo.

Tuy nhiên, lần này trang web M.N trên dẫn sai kết quả giải tư của xổ số Bình Định. Vì vậy, đã dẫn đến vụ việc hy hữu nói trên, gây thiệt thòi cho đại lý và người bán vé số.

"Tôi cũng liên hệ với khách hàng, nói rõ sai sót và nhờ họ trả lại số tiền 9 triệu đồng. Tuy nhiên, người này không trả và nói muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ cái này là lỗi hỗn hợp từ nhiều bên, tùy lương tâm mỗi người để giải quyết thôi”, bà C nói.

Theo bà C, thông thường, công ty xổ số sẽ gửi file kết quả trúng thưởng về cho đại lý. Tuy nhiên, mỗi công ty gửi mỗi file riêng, phải in thành nhiều tờ rất rườm rà. Ngược lại, trang web M.N đã tổng hợp kết quả xổ số các tỉnh thành trong một trang nên rất tiện. Vì vậy, hầu hết các đại lý vé số đều chọn in kết quả từ trang web này.

Hiện trang web M.N đã cập nhật kết quả chính xác của dãy số trúng thưởng là 09034 của xổ số Bình Định. Tuy nhiên, hiện nay (ngày 14-4), một số trang web khác vẫn cung cấp kết quả giải tư của xổ số Bình Định là 59034.

Phải sử dụng kết quả chính thống do công ty cung cấp

Ngoài bà H, ông VNP, chủ một đại lý vé số ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cũng đổi ba tờ vé số cùng dãy số 05934 của xổ số Bình Định cho khách và mất 9 triệu đồng.

Theo ông P, hôm 9-4, khi dò kết quả trên trang web xổ số M.N, ông đã in ra và để sẵn ở đại lý. Sau đó, một phụ nữ (là khách quen) mang ba tờ vé số có dãy số 59034 đến đổi thưởng.

Đến hôm nay, một số trang web vẫn dẫn sai kết quả giải tư, xổ số Bình Định hôm 9-4. Ảnh: T.T

Khi đối chiếu, ông P xác nhận dãy số trên trúng giải tư nên đã đưa 9 triệu đồng cho khách. Tuy nhiên, một lúc sau, ông dò lại kết quả chính thức từ nhà đài thì giải tư của xổ số Bình Định lại là dãy số 09034.

Biết kết quả xổ số hiện thị nhầm, dẫn đến việc đổi nhầm số trúng thưởng, ông P đã liên hệ, xin lại khách một nửa số tiền đã trao (tức 4,5 triệu đồng). Tuy nhiên, người khách từ chối trả tiền.

“Tôi biết mình cũng sai nên xin khách lại 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, cô khách không chịu và khẳng định họ đúng. Tôi cũng không muốn tố cáo làm gì, cái này tùy lương tâm người ta thôi”, ông P nói.

Vẫn lời ông P, hôm đó ông in sẵn ra nhiều tờ sai kết quả giải tư của xổ số Bình Định. Tuy nhiên, rất may ông đã phát hiện kịp và không đưa kết quả sai cho người bán vé số nào.

Chủ các đại lý vé số liên quan vụ việc thừa nhận, đây là lần đầu tiên họ gặp sự cố nhầm lẫn như trên.

Để tránh lặp lại sai sót, bà C (chủ đại lý vé số T.A), cho rằng từ nay bà nhất quyết sử dụng file do các công ty xổ số cung cấp để in ấn, phát cho người bán vé số. Đồng thời, khi đổi thưởng, bà chỉ sử dụng kết quả chính thống của công ty, không lấy kết quả từ web nữa.

Một trong những đại lý vé số đã in nhầm kết quả của xổ số Bình Định hôm 9-4. Ảnh: T.T

Liên quan vụ việc, người đại diện Công ty xổ số kiến thiết Bình Định cho rằng, công ty có trang web, có thông báo kết quả cụ thể các kỳ quay thưởng. Vì vậy, việc các đại lý sử dụng kết quả từ các trang web khác, không liên quan đến công ty thì công ty không chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi cũng có gửi file kết quả trúng thưởng, có đóng dấu của công ty cho các đại lý để họ dò, đối chiếu và đổi thưởng. Việc đại lý không sử dụng kết quả của công ty mà sử dụng kết quả từ web khác thì chúng tôi không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm”, người này nói.