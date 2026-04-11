Người dân chuyển dần sang xe điện, sức tiêu thụ xe máy xăng sụt giảm 11/04/2026 15:12

(PLO)- Doanh số xe máy xăng giảm rõ rệt sau biến động giá xăng dầu, nhiều người cũng chuyển sang mua xe điện để di chuyển.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán xe của 5 thành viên Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam trong quý I đạt 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc doanh số xe máy tăng trong quý I được giới kinh doanh xe máy tại TP.HCM lý giải là nhờ lượng bán hàng trong tháng 1 và tháng 2 tăng cao, sang tháng 3 sức tiêu thụ giảm rõ rệt vì giá xăng dầu tăng cao. Thậm chí, sang tháng 4 cũng chưa có dấu hiệu cải thiện.

Trong thời gian vừa qua, VinFast cũng tổ chức nhiều chương trình thu xăng đổi điện cho người dân ở khắp các tỉnh, thành phố. Ảnh: ĐH

Theo khảo sát của PV, nhiều người đang sử dụng xe xăng chuyển đổi sang xe điện sau khi có nhiều biến động thị trường xăng dầu vừa qua.

Anh Minh Hoàng (ngụ TP.HCM) cho biết: “Trước đây tôi sử dụng một chiếc xe moto với dung tích bình xăng là 11,2 lít. Khi giá xăng ổn định thì đổ đầy khoảng 250.000 đồng, còn hiện nay cũng đổ khoảng hơn 300.000 đồng. Sau đó tôi chuyển sang mua một chiếc xe máy điện”.

Anh Hoàng cho biết sau khi sử dụng xe máy điện cảm nhận thấy xe đi êm hơn và buổi tối chỉ cần sạc nhanh thì mất khoảng 2,5 tiếng sẽ đầy bình, sạc bình thường thì mất khoảng 4-5 tiếng.

Đại diện một đại lý xe máy điện tại TP.HCM cho biết: “Sau khi giá xăng tăng cao, thị trường xe máy điện tăng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo tôi dự báo cũng chỉ thay đổi thói quen của một số bộ phận người dùng, sau thời điểm này thị trường xe máy sẽ quay lại như trước đây vì vẫn còn nhiều người khá e ngại vì xe điện”.

Vị đại diện cũng dự đoán thêm, sau khi hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM chính thức áp dụng vùng phát thải thấp và kiểm định khí thải xe máy thì thị trường xe máy điện mới thật sự tăng trưởng mạnh.

Báo cáo mới nhất từ VinFast cho thấy hệ thống đại lý toàn quốc đã nhận bão đơn hàng với hơn 135.000 lượt đặt cọc.

Với lượng đơn hàng gia tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn, VinFast vẫn kịp bàn giao 93.000 xe đến tay khách hàng. Đồng thời, hãng này gia tăng sản xuất để hoàn thành nốt hơn 40.000 đơn đặt trước.

Đại diện hãng xe Việt thừa nhận sản lượng kỷ lục hiện tại vẫn chưa đủ sức giải cơn khát của thị trường và đang phải dồn lực tối ưu hóa chuỗi cung ứng.