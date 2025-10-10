Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng xử lý tình trạng xói lở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 10/10/2025 19:42

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát toàn bộ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý tình trạng xói lở trên đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đơn vị bảo trì đang khắc phục sự cố. Ảnh: LTH

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ dự án, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng, có nguy cơ bị hư hỏng, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thực hiện, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Như PLO đã thông tin, sau trận mưa lớn ngày 13-9, đoạn từ km213 - km214 trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm xói lở, tạo hàm ếch sát mép nền. Phần chân nền đường bị khoét sâu, hình thành các khe rãnh, hố lở, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của tuyến giao thông này.

Sự cố xói lở, tạo hàm ếch tiềm ẩn nguy hiểm rất cao. Ảnh: LTH

Đơn vị bảo trì đã gia cố tạm thời bằng cách xếp chồng bao cát, ngăn nguy cơ sạt trượt lan rộng.

Theo đánh giá, tình trạng xói lở này rất nguy hiểm vì làm suy yếu nền đường, có thể dẫn đến sụt lún, biến dạng bề mặt đường, gây mất ổn định, ảnh hưởng lâu dài đến tuổi thọ của cao tốc.

Nứt vỡ bê tông, gãy bu-lông khe co giãn tại cầu Suối Sâu. Ảnh PN.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dài hơn 100 km, tổng mức đầu tư hơn 10.850 tỉ đồng, thông xe từ tháng 5-2023.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai năm đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này liên tiếp xảy ra sự cố. Ngoài xói lở vừa qua, trước đó từ tháng 3 đến tháng 4-2025, nhiều cây cầu trên tuyến như Suối Sâu, Chợ Đạm bị nứt vỡ lớp bê tông bảo vệ, bu lông khe co giãn đứt gãy… gây lo ngại lớn về an toàn giao thông.