Cá heo dạt vào bờ biển ở Khánh Hòa đã chết 15/11/2025 16:22

(PLO)- Sau hai ngày được người dân chăm sóc, cá heo dạt vào bờ biển xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa đã chết do sức khỏe yếu.

Ngày 15-11, lãnh đạo UBND xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết con cá heo dạt vào bờ biển thôn Nước Ngọt đã chết tối 14-11. Người dân ở thôn Nước Ngọt đã tổ chức mai táng cá theo phong tục địa phương ở khu vực lăng Ông.

Con cá heo đã chết sau ba ngày dạt vào bờ biển. Ảnh: AB

Theo người dân địa phương, sáng 12-11, họ phát hiện con cá heo bơi khu vực gần bờ.

Một số ngư dân dìu cá ra xa bờ. Tuy nhiên đến sáng 13-11, cá tiếp tục bị sóng đánh dạt vào gần bờ.

Ngư dân tổ chức mai táng cá heo. Ảnh: AB

"Đến chiều hôm qua sức khỏe cá heo rất yếu, không thể tự bơi mà trôi theo con sóng. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa cá về lăng Ông ở thôn để trông coi, tránh cá bị sóng đánh mất xác"- một người dân ở thôn Nước Ngọt cho hay.

Ngư dân ven biển Việt Nam coi cá heo, cá voi là Ông Nam Hải, một vị thần luôn cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn trên biển cả. Do vậy, mỗi khi phát hiện cá Ông lụy vào bờ, họ sẽ chăm sóc, nếu cá chết sẽ an táng theo phong tục địa phương.