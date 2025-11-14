Cá heo dài 2 m còn sống dạt vào bờ biển Khánh Hòa 14/11/2025 10:56

(PLO)- Một con cá heo dạt vào bờ biển xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa, đang được ngư dân chăm sóc.

Sáng 14-11, lãnh đạo UBND xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết người dân thôn Nước Ngọt đang chăm sóc một con cá heo (còn gọi là cá Ông) bị dạt vào bờ biển hai ngày nay.

Tuy nhiên, sức khỏe của con cá heo hiện rất yếu, không thể tự bơi, người dân đã đưa con cá heo về lăng Ông ở thôn Nước Ngọt.

Con cá heo được đưa về lăng Ông ở thôn Nước Ngọt. Ảnh: AB

Theo người dân địa phương, sáng 12-11, họ phát hiện con cá heo bơi khu vực gần bờ.

Một số ngư dân đã dìu cá ra xa bờ, tuy nhiên đến sáng 13-11, cá tiếp tục bị sóng đánh dạt vào gần bờ.

"Đến chiều hôm qua sức khỏe cá heo rất yếu, không thể tự bơi mà trôi theo con sóng. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa cá về lăng Ông ở thôn để trông coi, tránh cá bị sóng đánh mất xác"- một người dân ở thôn Nước Ngọt cho biết.

Ngư dân ven biển Việt Nam coi cá heo, cá voi là Ông Nam Hải, một vị thần luôn cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn trên biển cả. Do vậy, mỗi khi phát hiện cá Ông lụy vào bờ, họ sẽ chăm sóc, nếu cá chết sẽ an táng theo phong tục địa phương.

