Phường Thủ Đức, TP.HCM: 2.000 người đi bộ đồng hành, góp 1 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung

Sáng 23-11, Đảng ủy - HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, TP.HCM, tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề: “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình – vươn mình phát triển”. Đồng thời, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung.
Chương trình thu hút hơn 2.000 người cùng tham gia. Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025); hướng về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, chia sẻ chương trình đi bộ đồng hành không chỉ là hoạt động thể dục, thể thao mang giá trị rèn luyện sức khỏe cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn kết cộng đồng, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm với xã hội.
"Đây cũng là dịp thiết thực để mỗi chúng ta cùng chung tay xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và công tác chăm lo an sinh xã hội của địa phương, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ các vùng bị khó khăn bởi thiên tai, lũ lụt…"- ông nói.
Đặc biệt, Ban Tổ chức chương trình đã đón nhận tấm lòng, sự đồng hành của 74 cá nhân, tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng các nguồn Quỹ Vì người nghèo bằng tiền và những công trình với tổng giá trị tương đương hơn 3 tỉ đồng.
Theo ông Trần Thanh Bình, những con số trên không chỉ thể hiện kết quả trong công tác vận động của hệ thống chính trị, mà trên hết đó chính là biểu hiện sống động của tình cảm, tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường Thủ Đức.
Trong khuôn khổ chương trình sáng nay, phường Thủ Đức cũng tổ chức phát quà, khám chữa bệnh cho người khó khăn.
Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ: Quỹ Vì người nghèo của phường đã tiếp nhận hơn 1,6 tỉ đồng; hỗ trợ 2.576 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng; sửa chữa 5 căn nhà tình thương với kinh phí trên 230 triệu đồng;
Phường cũng duy trì Bếp ăn 0 đồng, cung cấp hơn 7.000 suất ăn miễn phí với tổng giá trị 175 triệu đồng; trao tặng 489 suất học bổng cho học sinh năm học 2025-2026 với tổng số tiền 774,5 triệu đồng; trao 428 suất quà đến các gia đình chính sách, Thương binh – Liệt sĩ với kinh phí 230,5 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra với số tiền hơn 1 tỉ đồng và hơn 5 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu...