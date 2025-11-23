Phường Thủ Đức, TP.HCM: 2.000 người đi bộ đồng hành, góp 1 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung 23/11/2025 09:18

(PLO)- Hơn 2.000 người tham gia đi bộ đồng hành vận động cho Quỹ Vì người nghèo phường Thủ Đức, TP.HCM, góp 1 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung.

Sáng 23-11, Đảng ủy - HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, TP.HCM, tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề: “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình – vươn mình phát triển”. Đồng thời, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung.

Lãnh đạo phường Thủ Đức và người dân cùng đi bộ đồng hành để gây quỹ. Ảnh: THANH TUYỀN

Chương trình thu hút hơn 2.000 người cùng tham gia. Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025); hướng về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, chia sẻ chương trình đi bộ đồng hành không chỉ là hoạt động thể dục, thể thao mang giá trị rèn luyện sức khỏe cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn kết cộng đồng, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm với xã hội.

"Đây cũng là dịp thiết thực để mỗi chúng ta cùng chung tay xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và công tác chăm lo an sinh xã hội của địa phương, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ các vùng bị khó khăn bởi thiên tai, lũ lụt…"- ông nói.

Đặc biệt, Ban Tổ chức chương trình đã đón nhận tấm lòng, sự đồng hành của 74 cá nhân, tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng các nguồn Quỹ Vì người nghèo bằng tiền và những công trình với tổng giá trị tương đương hơn 3 tỉ đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức (áo vàng) đại diện gửi 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung cho Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Tuấn. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Trần Thanh Bình, những con số trên không chỉ thể hiện kết quả trong công tác vận động của hệ thống chính trị, mà trên hết đó chính là biểu hiện sống động của tình cảm, tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường Thủ Đức.

Phường Thủ Đức tổ chức phát quà, khám chữa bệnh cho người khó khăn. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong khuôn khổ chương trình sáng nay, phường Thủ Đức cũng tổ chức phát quà, khám chữa bệnh cho người khó khăn.