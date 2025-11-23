TP.HCM tiếp tục chuyển 90 tấn hàng đến bà con vùng lũ sau 8 giờ tiếp nhận 23/11/2025 05:48

(PLO)- Chỉ sau 8 giờ phát động tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (cơ sở 2), người dân TP.HCM đã quyên góp 90 tấn nhu yếu phẩm, kịp chuyển đến Khánh Hòa hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ.

Thông tin với PLO vào khuya 22-11, ông Trần Tấn Phong, Trưởng ban Truyền thông Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết 90 tấn nhu yếu phẩm (tại cơ sở 2, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) sẽ được vận chuyển ngay trong đêm đến các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng mưa lũ.

Ban đầu, khối lượng dự kiến chỉ khoảng 50 tấn, tương đương hai chuyến xe, nhưng do số lượng hàng cứu trợ tăng đột biến trong vài giờ, kế hoạch đã được nâng lên thành ba chuyến, chủ yếu là sữa, bánh, quần áo, nhu yếu phẩm... tất cả đã được phân loại trước khi đưa lên xe để thuận tiện cho việc vận chuyển.

Đến khuya ngày 22-11, người dân TP.HCM vẫn tấp nập vận chuyển hàng lên xe. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Ông Phong cũng thông tin về lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Ban đầu khoảng 200 người, hiện còn 160 người, được chia đều thành hai nhóm, mỗi nhóm gần 80 người, tùy theo tình hình thực tế.

Theo ông Phong, ngay từ đầu giờ chiều, người dân liên tục mang nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết. Ấn tượng lớn nhất với ông trong đợt vận động này là sự tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Trước đó, ông từng công tác tại Hội Chữ thập đỏ Bình Dương, nhưng chưa lần nào chứng kiến sự tham gia và hỗ trợ đông đảo như trong đợt này.

“Trong vòng chưa đầy 8 tiếng, bà con đã gửi về 90 tấn hàng” - ông Phong nói.

Dự kiến ngày 23, vào khoảng 15 giờ sẽ vận chuyển một chuyến hàng nữa đến bà con vùng mưa lũ. Trước đó, tối 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển ngay 105 tấn hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến tỉnh Khánh Hòa.