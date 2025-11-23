TP.HCM tiếp tục chuyển 90 tấn hàng đến bà con vùng lũ sau 8 giờ tiếp nhận

Thông tin với PLO vào khuya 22-11, ông Trần Tấn Phong, Trưởng ban Truyền thông Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết 90 tấn nhu yếu phẩm (tại cơ sở 2, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) sẽ được vận chuyển ngay trong đêm đến các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng mưa lũ.
Ban đầu, khối lượng dự kiến chỉ khoảng 50 tấn, tương đương hai chuyến xe, nhưng do số lượng hàng cứu trợ tăng đột biến trong vài giờ, kế hoạch đã được nâng lên thành ba chuyến, chủ yếu là sữa, bánh, quần áo, nhu yếu phẩm... tất cả đã được phân loại trước khi đưa lên xe để thuận tiện cho việc vận chuyển.
Ông Phong cũng thông tin về lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Ban đầu khoảng 200 người, hiện còn 160 người, được chia đều thành hai nhóm, mỗi nhóm gần 80 người, tùy theo tình hình thực tế.
Theo ông Phong, ngay từ đầu giờ chiều, người dân liên tục mang nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết. Ấn tượng lớn nhất với ông trong đợt vận động này là sự tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.
Trước đó, ông từng công tác tại Hội Chữ thập đỏ Bình Dương, nhưng chưa lần nào chứng kiến sự tham gia và hỗ trợ đông đảo như trong đợt này.
“Trong vòng chưa đầy 8 tiếng, bà con đã gửi về 90 tấn hàng” - ông Phong nói.
Dự kiến ngày 23, vào khoảng 15 giờ sẽ vận chuyển một chuyến hàng nữa đến bà con vùng mưa lũ. Trước đó, tối 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển ngay 105 tấn hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến tỉnh Khánh Hòa.
Như PLO đã đưa tin, tối 21-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.
Việc này được triển khai ngay sau khi Bộ Chính trị yêu cầu một số địa phương trực tiếp chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và lực lượng y tế cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Theo phân công: TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.