Công an TP.HCM đưa người nặng 150 kg từ tầng 3 xuống đất đi cấp cứu 17/11/2025 14:59

(PLO)- Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM kịp thời đưa một người đàn ông nặng 150 kg, bị tai biến và liệt nửa người, từ tầng 3 của căn nhà ở phường Hòa Hưng xuống đất an toàn để chuyển đến bệnh viện.

Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết vừa cứu hộ thành công một người đàn ông nặng 150 kg bị tai biến tại phường Hòa Hưng.

Trước đó, sáng 16-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10, PC07 nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ Trung tâm Cấp cứu 115 về một bệnh nhân bị tai biến không thể tự di chuyển.

Người đàn ông được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đưa xuống đất an toàn. Ảnh: CA

Nạn nhân được xác định là anh VXC (38 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng), nặng khoảng 150 kg, bị liệt nửa người phải và mắc kẹt tại tầng ba trong căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ do Trung tá Nguyễn Quang Đức, Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy đã nhanh chóng đến hiện trường, tiếp cận bệnh nhân, đánh giá tình trạng sức khỏe và triển khai phương án đưa nạn nhân xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng.

Các chiến sĩ áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn, cố định cột sống nhằm bảo đảm tối đa an toàn cho người bệnh.

Việc đưa người đàn ông xuống đất gặp không ít khó khăn. Ảnh: CA

Sau đó bệnh nhân được đưa xuống nơi an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục điều trị.

Theo PC07, phương án cứu hộ được triển khai bài bản, chính xác và kịp thời, giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.