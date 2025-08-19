Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án trọng điểm

Ngày 19-8, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành chín công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025). Chương trình được tổ chức tại 6 điểm cầu của TP.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng dự sự kiện khánh thành cầu Máy Chai (còn gọi là cầu Hoàng Gia). Đây cũng là điểm cầu chính tại Hải Phòng và được lựa chọn là một trong những điểm cầu trực tuyến quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết trong chín công trình, dự án trọng điểm, có năm dự án trong lĩnh vực giao thông đường bộ, một dự án lĩnh vực hàng không và ba dự án lĩnh vực y tế, văn hóa, an sinh xã hội.
Những dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hàng không, y tế, văn hóa, an sinh xã hội mà còn tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng, mở ra không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Với truyền thống “Xứ Đông văn hiến – Đất cảng anh hùng”, cùng với tinh thần đổi mới, sáng tạo của TP, ông Lê Ngọc Châu tin tưởng những công trình này sẽ là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên của thành phố. Đồng thời, là nền tảng vững chắc để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Dự án cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên cầu được Tập đoàn Vingroup đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng bắc qua sông Cấm, nối trung tâm thành phố với đảo Vũ Yên. Cầu có tổng chiều dài 2,2km, kết cấu dây văng, mặt cắt ngang rộng 21m với bốn làn ô tô, đường dẫn lên cầu rộng 17,5m. Vận tốc thiết kế 60km/h.
Cây cầu được thiết kế với ý tưởng “cửa thế giới”, nổi bật với hai tháp cầu độc đáo ngả về phía sông, tạo hình vòm cong như cánh cửa chào đón quốc tế và tiễn chân những chuyến tàu vươn ra thế giới.
Hình tháp cầu được lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim vươn cao, thể hiện khát vọng phát triển của Hải Phòng. Dự án được vận hành chính thức, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo Vũ Yên vào trung tâm thành phố và ngược lại.
Ngoài cầu Máy Chai, 8 công trình, dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành dịp này tại Hải Phòng gồm:
Khởi công các dự án: Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi với số vốn gần 2.690 tỉ đồng; Khu tái định cư Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với số vốn gần 284 tỉ đồng; Đường tránh QL37 với số vốn 612,16 tỉ đồng; cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I với số vốn 1.228 tỉ đồng; Đền thờ liệt sỹ và công viên văn hóa với số vốn 200 tỉ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối QL17B với cầu Dinh số vốn 248 tỉ đồng .
Khánh thành hai dự án: Đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối QL 37 với số vốn gần 470 tỉ đồng và khánh thành giai đoạn II Dự án Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp) với số vốn gần 240 tỉ đồng.