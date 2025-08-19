Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án trọng điểm 19/08/2025 13:08

(PLO)- Chín công trình, dự án trọng điểm được Hải Phòng kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngày 19-8, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành chín công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025). Chương trình được tổ chức tại 6 điểm cầu của TP.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng dự sự kiện khánh thành cầu Máy Chai (còn gọi là cầu Hoàng Gia). Đây cũng là điểm cầu chính tại Hải Phòng và được lựa chọn là một trong những điểm cầu trực tuyến quốc gia.

Cầu Máy Chai là một trong chín công trình, dự án trọng điểm được Hải Phòng khánh thành, khởi công trong dịp này

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết trong chín công trình, dự án trọng điểm, có năm dự án trong lĩnh vực giao thông đường bộ, một dự án lĩnh vực hàng không và ba dự án lĩnh vực y tế, văn hóa, an sinh xã hội.

Những dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hàng không, y tế, văn hóa, an sinh xã hội mà còn tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng, mở ra không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại điểm cầu khánh thành cầu Máy Chai

Với truyền thống “Xứ Đông văn hiến – Đất cảng anh hùng”, cùng với tinh thần đổi mới, sáng tạo của TP, ông Lê Ngọc Châu tin tưởng những công trình này sẽ là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên của thành phố. Đồng thời, là nền tảng vững chắc để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Dự án cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên cầu được Tập đoàn Vingroup đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng bắc qua sông Cấm, nối trung tâm thành phố với đảo Vũ Yên. Cầu có tổng chiều dài 2,2km, kết cấu dây văng, mặt cắt ngang rộng 21m với bốn làn ô tô, đường dẫn lên cầu rộng 17,5m. Vận tốc thiết kế 60km/h.

Cây cầu được thiết kế với ý tưởng “cửa thế giới”, nổi bật với hai tháp cầu độc đáo ngả về phía sông, tạo hình vòm cong như cánh cửa chào đón quốc tế và tiễn chân những chuyến tàu vươn ra thế giới.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khánh thành cầu Máy Chai

Hình tháp cầu được lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim vươn cao, thể hiện khát vọng phát triển của Hải Phòng. Dự án được vận hành chính thức, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo Vũ Yên vào trung tâm thành phố và ngược lại.