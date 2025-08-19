Khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội gần 4,2 tỉ USD 19/08/2025 11:26

(PLO)- Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 4,2 tỉ USD đã chính thức khởi công với kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại tại khu vực phía Bắc của Thủ đô.

Sáng 19-8, Công ty CP Đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) – liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – đã khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội).

Đây là một trong 250 công trình trọng điểm trên cả nước được khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hirokazu Higashino, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Sumitomo Corporation châu Á & châu Đại Dương, cho biết dự án là “biểu tượng cho tình hữu nghị và mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Theo ông, thành phố thông minh sẽ phát triển toàn diện, hướng đến đô thị trung hòa carbon thông qua sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp chống chịu thiên tai từ Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NHSC, nhấn mạnh: “Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống”.

Dự án có quy mô gần 272 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,2 tỉ USD (tương đương 94.000 tỉ đồng), chia thành 5 giai đoạn từ quý 4-2018 đến quý 4-2032.

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ được xây dựng theo sáu trụ cột: năng lượng thông minh, quản trị thông minh, đời sống thông minh, sức khỏe - học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh.

Theo bà Nga, người dân sẽ được sống trong không gian xanh như một “công viên lớn”, với hệ thống quản lý đô thị thông minh hỗ trợ phòng chống úng lụt, hỏa hoạn và đảm bảo an ninh cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết dự án phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô, đồng thời tạo động lực phát triển cho khu vực phía bắc sông Hồng.

“Dự án không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc mà còn góp phần hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ và chuyên gia quốc tế”, ông Quyền nói.

Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng hơn 3 ha mặt bằng còn lại. TP cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Tại lễ khởi công, nhà đầu tư đã ủng hộ 1 tỉ đồng cho xã Vĩnh Thanh.