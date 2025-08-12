Hơn 250 dự án, công trình chuẩn bị khánh thành, khởi công chào mừng Quốc khánh 12/08/2025 20:16

(PLO)- Tính đến 11-8, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn, đủ điều kiện để khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, với tổng mức đầu tư khoảng 1,26 triệu tỉ đồng.

Chiều 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Hơn 250 dự án chuẩn bị khánh thành, khởi công với tổng vốn hơn 1,2 triệu tỉ

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11-8, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,26 triệu tỉ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19-8 với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến, trực tiếp tại các dự án, công trình.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị ngày càng có kinh nghiệm của các cơ quan.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông về các dự án trước, trong và sau sự kiện. Ảnh: VGP

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các công việc, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa; làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh trong dịp này.

Thủ tướng cũng lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông về các dự án trước, trong và sau sự kiện; bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Cũng trong cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian đánh giá về nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong những ngày qua để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng bày tỏ xúc động trước những khán đài rực đỏ màu cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người cùng cất tiếng hát vang bài Tiến quân ca, Thủ tướng cho rằng các chương trình đã gây được tiếng vang lớn, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.

Thủ tướng cũng đánh giá cao tài năng, sự sáng tạo, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng yêu nước của các nghệ sĩ, ban tổ chức, những người thực hiện chương trình.

Cân nhắc kéo dài kéo dài thời gian tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, đại biểu dự họp, nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể trong thời gian Triển lãm.

Trong đó, yêu cầu thể hiện rõ tư tưởng 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, cần có thiết kế nhận diện chung đặc sắc, đồng thời phải thể hiện được những đặc thù riêng, khuyến khích sáng tạo riêng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Triển lãm.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm tư tưởng chung là triển lãm những thành tựu nổi bật, tự hào trong suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước.

Màu sắc chủ đạo là màu đỏ và vàng; tô điểm, làm đẹp thêm bằng màu xanh phù hợp; số 80 tượng trưng cho 80 năm thì phải thể hiện đúng là màu vàng của Sao Vàng trên Quốc kỳ.

Không gian kiến trúc của Triển lãm rất lớn, nên tỷ lệ các công trình, cổng chào, pano, áp phích… phải có tỷ lệ phù hợp, tương xứng với không gian.

Tập đoàn Vingroup được yêu cầu bố trí một số cây đa to tại các cổng chính.

Đối tượng đến Triển lãm rất đa dạng, có cả người Việt Nam và khách quốc tế, do đó, yêu cầu bổ sung thêm các ngôn ngữ khác trên các pano, áp phích quảng cáo, ưu tiên thể hiện được 5 ngôn ngữ thông dụng mà Liên hợp quốc sử dụng.

Về thời gian tổ chức Triển lãm, trước hết dành thời gian 9 ngày, từ 28-8 đến 5-9 và có thể cân nhắc việc kéo dài thời gian tổ chức Triển lãm nếu người dân có nguyện vọng, còn nhu cầu. Tuy nhiên, thời gian kéo dài không quá 3 ngày.

Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup được yêu cầu phối hợp với Công an TP Hà Nội bố trí phương án tổ chức giao thông, phân luồng di chuyển của các phương tiện giao thông, khách tham quan trong khu vực Triển lãm.