Hà Nội tưng bừng khởi công cầu Ngọc Hồi nối với Hưng Yên 19/08/2025 09:13

(PLO)- Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc và điểm nhấn giao thông kết nối Hà Nội – Hưng Yên.

Sáng 19-8, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội được khởi công, khánh thành để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Điểm cầu Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi cũng là một trong 80 điểm cầu được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Quang cảnh lễ khởi công dự án cầu Ngọc Hồi. Ảnh: T.PHÚ

Tham dự lễ khởi công cầu Ngọc hồi có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên cùng đông đảo người dân tại xã Bát Tràng (Hà Nội).

Cầu Ngọc Hồi nằm trên tuyến đường Vành đai 3, 5, trực tiếp kết nối với Hưng Yên và hệ thống trục hướng tâm của Thủ đô. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ giúp chia sẻ lưu lượng giao thông, giảm tình trạng phương tiện từ phía Bắc, Tây – Bắc đi các tỉnh phía Nam phải qua trung tâm Hà Nội.

Từ đó, góp phần giảm ùn tắc trên các tuyến Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Quốc lộ 1A, Đường 70 cũng như giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và Vĩnh Tuy.

Tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ khởi công cầu Ngọc Hồi. Ảnh: T.PHÚ

Ngoài vai trò hạ tầng, cầu Ngọc Hồi còn được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng. Công trình có hai trụ tháp tạo hình chữ H tượng trưng cho sự gắn kết, phát triển giữa Hà Nội – Hưng Yên, đồng thời gợi ý tưởng “Cổng mặt trời”.

Khi hoàn thành vào năm 2028, cầu Ngọc Hồi sẽ là một trong những công trình tiêu biểu của khu vực phía Nam Thủ đô, thúc đẩy đô thị hóa, phát triển du lịch sinh thái và giao lưu kinh tế - văn hóa vùng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng cầu và đường dẫn khoảng 10.200 tỉ đồng. Cầu chính vượt sông Hồng dài 680 m, rộng 38,3 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tuyến đường dẫn dài 6,58 km, mặt cắt nền đường 33 m, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông hiện đại.

Ngay sau khi được HĐND TP phê duyệt chủ trương vào tháng 4-2025, UBND TP đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp rút ngắn thủ tục, áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 16-8 vừa qua, hợp đồng gói thầu chính EPC đã được ký kết, đủ điều kiện để khởi công dự án.

UBND TP Hà Nội khẳng định: Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ và nỗ lực của các cấp chính quyền, dự án sẽ được thi công đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và tăng cường liên kết vùng với các địa phương lân cận.