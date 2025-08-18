Hà Nội khởi công cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên vào ngày mai 19-8 18/08/2025 18:45

(PLO)- Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hà Nội.

Cầu Ngọc Hồi, công trình trọng điểm nối Hà Nội với Hưng Yên, sẽ được khởi công vào sáng mai (19-8). Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội được khánh thành, khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).



Theo thiết kế, cầu vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng hơn 32m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Cầu dẫn dài hơn 6,5 km, toàn bộ dự án có tổng chiều dài 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 5,2 km, đoạn qua Hưng Yên dài 2,3 km.

Cầu Ngọc Hồi thuộc tuyến Vành đai 3, 5, kết nối từ đường Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Công trình được kỳ vọng giảm tải áp lực cho cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho khu vực phía Đông và Nam Hà Nội.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Ngoài vai trò hạ tầng, dự án còn được xem là cú hích cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, đặc biệt là thị trường bất động sản vùng ven.

UBND TP Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/2025, TP đã tập trung chỉ đạo, các chủ đầu tư, nhà đầu tư đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo các điều kiện để khởi công, khánh thành 10 dự án trên địa bàn TP để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) vào sáng ngày 19-8.

Trong số này có 6 dự án nằm trong danh sách 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước, gồm dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; dự án Thành phố thông minh; dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư trên địa bàn xã Đông Anh phục vụ dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

4 dự án thuộc nhóm được bố trí có màn hình led theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng VTV1 và đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành theo điểm cầu chính, gồm:

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển khu CNC sinh học Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ; dự án đầu tư công thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn TP Hà Nội.