Clip ghi cảnh người chạy xe máy tông cụ bà rồi rời đi 10/11/2025 16:15

(PLO)- Người nhà đăng clip tìm người điều khiển xe máy tông cụ bà 83 tuổi đi bộ dưới lòng đường ở Đà Nẵng rồi rời đi.

Ngày 10-11, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, cho hay công an xã đang nắm thông tin vụ một cụ bà bị xe máy tông từ phía sau xảy ra trên địa bàn.

Clip xe máy tông cụ bà 83 tuổi sau đó rời đi

Trước đó, ngày 9-11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người đi bộ dưới lòng đường bị một xe máy chạy tốc độ khá cao tông từ phía sau.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vụ việc xảy ra lúc 5 giờ 10 phút ngày 8-11, trên đường Nguyễn Hoàng, xã Nam Phước.

Sau cú tông từ phía sau, nạn nhân bị hất văng, ngã xuống đường trong tư thế phần đầu và lưng tiếp đất. Còn chiếc xe máy lao tới phía trước khoảng 10 m trước khi ngã ra đường, hai người trên xe máy cũng ngã xuống.

Vài phút sau, nhiều người đi đường phát hiện vụ việc nên dừng lại theo dõi. Người đi xe máy cũng đến thăm hỏi, dìu nạn nhân đứng dậy.

Ảnh chụp màn hình từ clip lúc cụ bà bị xe máy tông. Ảnh: TN

Trao đổi với PV, chị V (nhận là cháu nội nạn nhân) cho biết người bị tông trong clip là cụ Huỳnh Thị T (83 tuổi, ngụ xã Nam Phước).

Theo chị V, sau khi tông trúng, cụ T mất trí nhớ tạm thời, vẫn đứng lên đi lại bình thường. “Hai người đó có lại hỏi thăm nhưng thấy bà nội mình đứng lên đi bình thường nên họ rời đi”- chị V thông tin.

Cũng theo chị V, một người hàng xóm đi tập thể dục cũng phát hiện vụ việc nhưng lúc đó cụ bà đi lại bình thường nên không giữ hai người đi xe máy lại. Mặt khác, ban đầu cụ bà cũng không nhớ mình bị xe máy tông trúng.

Chiếc xe máy cũng bị ngã sau khi tông cụ bà (đóm sát đèn). Ảnh: TN

“Vài tiếng sau, bà bị đau đầu, gia đình chở đi tiêm thuốc mới phát hiện. Gia đình có đăng tải clip lên mạng xã hội tìm kiếm nhưng chưa thấy hai người đi xe máy liên hệ”-theo chị V.

Cũng theo chị V, sức khỏe của cụ bà đang diễn biến nặng, hiện được theo dõi tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Lãnh đạo Công an xã Nam Phước cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc và chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng; đồng thời đề nghị người nhà trình báo cơ quan này.