Bắt 2 người đánh tài xế xe công nghệ bất tỉnh chỉ vì lời nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi

(PLO)- Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã khởi tố hai bị can trong vụ nhóm người đánh tài xế xe công nghệ bất tỉnh vì lời nhắc đỗ ô tô chiếm lối đi.
Ngày 7-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hai người trong vụ đánh tài xế xe công nghệ bất tỉnh bị bắt. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 2-11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh HNN (31 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị nhóm người hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Qua điều tra, công an xác định Tươi và Khoa là người liên quan.

Vụ việc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, nhóm người đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư.

Nơi xảy ra vụ việc nhóm người đánh tài xế xe công nghệ. Ảnh: CA

Anh Nam được đưa đi cấp cứu với vết thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não.

Công an phường An Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.

THANH NHẬT
