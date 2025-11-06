Xuất hiện vết nứt dài 300 m từ trên núi, có đoạn kéo xuyên qua nhà dân 06/11/2025 17:04

(PLO)- Xã miền núi Trà Đốc, TP Đà Nẵng xuất hiện vết nứt kéo dài 300 mét trên núi, có đoạn hở gần 1 m, xuyên qua nhà dân, nguy cơ sạt lở cao.

Ngày 6-11, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng của xã vừa phát hiện vết nứt dài 300 m, ảnh hưởng 26 hộ trong khu dân cư trên địa bàn xã, có đoạn nứt xuyên qua nhà người dân.

Theo ông Hưng, mấy ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn và lớn hơn trước thời điểm bão số 13 áp sát đất liền.

Để ứng phó với bão số 13, địa phương tổ chức di dời 198 hộ với khoảng 900 người trước thời điểm bão đổ bộ.

Clip vết nứt xuyên qua nhà dân. Clip: Thanh Nhật

Cũng theo lãnh đạo xã, vết nứt trên núi, ảnh hưởng đến nhà người dân đã xuất hiện từ nhiều ngày trước, sau đợt mưa lớn trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhà người dân có đoạn hở gần 1 m. Ảnh: Thanh Nhật

Vết nứt chạy dọc theo sườn đồi và nền nhà của người dân. Có vị trí độ hở rộng lên đến 1 m, đoạn xuyên qua nhà dân hở khoảng 5 cm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

UBND xã Trà Đốc cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã tăng cường trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm khi có tình huống khẩn cấp.