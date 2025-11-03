Làm rõ vụ tài xế bị đánh bất tỉnh vì nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi 03/11/2025 22:11

(PLO)- Một tài xế xe công nghệ tại Đà Nẵng tố bị nhóm người đánh bất tỉnh khi nhắc ô tô khác đỗ chiếm lối đi.

Chiều 3-11, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã đến bệnh viện nơi anh HNN (31 tuổi, quê TP Huế) đang điều trị để lấy lời khai.

Đồng thời, cơ quan công an đang mời những người liên quan đến làm việc để xử lý vụ tài xế xe công nghệ tố bị đánh bất tỉnh chỉ vì nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi.

Hình ảnh tài xế N bị đánh bất tỉnh lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam tài xế xe công nghệ bị đánh, nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh ở phường An Khê, xung quanh có nhiều vết máu.

Trao đổi với PV, anh N cho hay chiều 2-11, anh lái ô tô đến nhận khách trên đường Ngô Nhân Tịnh. Khi đến trước số nhà 61, xe của anh N phải dừng lại vì hai ô tô phía trước đỗ chéo nhau hai bên đường, chiếm gần hết lòng đường khiến xe của anh không thể lọt qua.

Thấy một nhóm người đang ngồi nhậu gần đó, anh N hạ kính xe, hỏi xem có ai là chủ xe không để nhờ lùi xe giúp.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, một người trong bàn nhậu này đứng dậy nói anh N quay đầu đi đường khác đón khách, thách thức gọi cơ quan chức năng.

“Hai bên xảy ra cãi vã, người này lao tới đấm tôi, rồi một người khác trong nhóm tiếp tục tát vào mặt. Lúc đó, một người trong nhóm đã đến can ngăn”- anh N kể.

Theo anh N, khi vừa mở cửa bước xuống xe, anh bị những người trong nhóm này lao tới giật điện thoại, ném đi và đánh liên tiếp. Lúc này, có người dân chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn.

“Tôi cố chạy đến trước một nhà dân gần đó để gọi điện báo công an, rồi choáng và ngất do mất nhiều máu. Khi tỉnh lại, tôi đã ở Bệnh viện Đà Nẵng”- anh N nhớ lại.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đà Nẵng, anh N bị đa chấn thương vùng mặt, gãy chóp mũi, hốc mũi, mắt trái sưng húp không thể mở. Nhiều vị trí khác trên cơ thể bị bầm tím. Dự kiến anh N sẽ được phẫu thuật trong ngày 4-11.

Anh N đã làm đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý nhóm người liên quan.

“Chỉ cần họ lùi xe khoảng 30 cm, tôi đã có thể chạy qua, nhưng họ không làm và đánh tôi đến nhập viện. Chỉ khi hình ảnh tôi bị đánh lan truyền trên mạng mới có người trong nhóm gọi điện xin lỗi và yêu cầu tôi gỡ bài viết”- anh N nói.