Chủ tịch Đà Nẵng: Không để tình trạng dân không sơ tán rồi nửa đêm kêu cứu 03/11/2025 20:03

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền các địa phương kiên quyết sơ tán dân vùng nguy hiểm, không thể tình trạng dân không chịu sơ tán rồi nửa đêm kêu cứu.

Chiều 3-11, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các xã, phường về khắc phục thiệt hại mưa lũ, ứng phó với bão Kalmaegi.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TẤN VIỆT

Các địa phương đã gồng hết sức

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho hay toàn TP đang có 68 điểm ngập tại 31 xã, phường. Hiện nước các sông đều trên báo động 3.

Theo ông Ích, các xã miền núi đều được đảm bảo không có tình trạng thiếu đói như một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Sở Công Thương đã cung cấp 40 tấn gạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP huy động thêm 12 tấn gạo.

“Bộ đội, dân quân cõng lương thực vào, đảm bảo dân không thiếu ăn. Tuy nhiên, chúng tôi đang xin cá khô để cõng vào nhẹ hơn, lại ăn được lâu hơn vì bây giờ chỗ nào cũng sạt lở, núi no nước rồi” - ông Ích nói.

Đại diện các xã miền núi tại Đà Nẵng có nhiều kiến nghị rất đáng lưu tâm. Theo đó, mưa lớn kéo dài năm ngày năm đêm liên tục, không thứ gì chịu nổi. Các địa phương đã gồng mình hết sức. Từ đồng bằng đến miền núi đều đảm bảo ứng phó tốt với mưa lũ.

Tuy vậy, hạ tầng giao thông bị phá hủy hết sức nặng nề. Các xã miền núi kiến nghị TP tổng lực thông tuyến giao thông, đảm bảo tiếp ứng xăng dầu cho các phương tiện cơ giới làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Tây Giang kiến nghị được làm trung tâm dự trữ lương thực tiếp ứng cho các xã phía Tây TP Đà Nẵng. Lãnh đạo xã Trà Leng xin được bố trí một phương tiện chuyên dụng đường thủy để tiếp tế lương thực cho năm xã thuộc huyện Nam Trà My cũ.

Phương tiện này có thể chạy trên lòng hồ thủy điện, nhanh hơn phương án dùng drone vận chuyển lương thực. Quốc lộ 40B đến chiều 3-11 mới chỉ cho xe máy đi qua nên năm xã này vẫn tắc nghẽn giao thông.

Lực lượng vũ trang sơ tán dân ở rốn ngập Mẹ Suốt, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cương quyết sơ tán người

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra rất lớn. Bão số Kalmaegi mang theo mưa lớn thì tình trạng nguy hiểm rất cao, bởi đất đã no nước, độ kết dính thấp, mưa là sạt lở.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cả hệ thống chính trị của TP phát huy tinh thần như vừa qua để tiếp tục ứng phó với bão Kalmaegi. Phải chuẩn bị đủ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, xăng dầu… cho người dân vùng sạt lở, cô lập.

Về gạo, ông Quang cho hay trong tối nay TP có thể sẽ báo cáo với Chính phủ, Bộ Tài chính để mở kho cấp phát. Đồng thời cần huy động, mua thêm cá khô, đồ hộp để vận chuyển lên vùng cao như đề nghị của quân đội.

Bí thư Đà Nẵng cho hay sắp tới các địa phương phải rà soát, đề xuất xây lại nhà cho người dân vùng sạt lở. Về lâu dài phải quy hoạch lại các khu dân cư đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh ở những khu vực nguy hiểm, gần bờ sông bắt buộc phải sơ tán dân. “Không để xảy ra tình trạng lúc sơ tán thì không chịu đi, rồi nửa đêm lũ dâng lên lại kêu cứu khắp nơi. Phải cương quyết hơn trong việc sơ tán người” - ông Ấn lưu ý.

Về việc thủy điện xả lũ, ông Ấn cho rằng phải chấp nhận trong giai đoạn này lũ lên chủ động, còn hơn đến lúc mưa quá to mới xả thì cực kỳ nguy hiểm.