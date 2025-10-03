Hồ điều tiết ngầm dưới sân bóng ở TP.HCM thiết kế ra sao mà có thể giảm ngập? 03/10/2025 18:55

(PLO)- Hồ điều tiết ngầm dưới sân bóng đá Linh Tây sẽ trữ nước, tận dụng tưới cây và phòng cháy chữa cháy, với mức đầu tư 178 tỉ đồng.

Mới đây, thông tin với PLO, Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (Trung tâm), cho biết đã có báo cáo phương án đầu tư dự án xây dựng hồ điều tiết khu thể dục thể thao Linh Tây (phường Linh Xuân).

Thời gian qua, thông tin đề xuất làm hồ điều tiết dưới sân bóng đá để giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

Phương án làm hồ điều tiết ngầm sẽ xây dựng dưới sân bóng đá khu thể dục thể thao Linh Tây (số 16 đường Trần Văn Nữa).

Hồ điều tiết có kích thước 70 x 50 x 5,2 m, bằng các tấm Cross-wave, khả năng lưu trữ nước đạt 95% thể tích lắp đặt (kích thước trữ nước 70x50x4m), thể tích nước trữ đạt 13.000m3).

Đồng thời, xây dựng hố thu lắng kích thước 4x4x5.2m bằng bê tông cốt thép, xây dựng hầm bơm thoát nước kích thước 6x3x5.2m bằng bê tông cốt thép và lắp đặt bơm nước. Xây dựng hầm kiểm tra vệ sinh kích thước 1x1x5.2 bằng Inox và hệ thống mương thu lắng; Xây dựng hệ thống cống, giếng thu gom nước và cống thoát nước.

Phương án đề xuất đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 178 tỉ đồng. Sau khi xây dựng hồ điều tiết, mặt bằng sân bóng sẽ được hoàn trả để tiếp tục phục vụ nhu cầu thể dục thể thao.

Theo Trung tâm, với lưu vực thoát nước khá lớn, độ chênh cao gần 30m nên các trận mưa lớn lượng nước đổ về hạ lưu rất nhanh, trong khi hệ thống thoát nước không được đảm bảo gây ngập lún cho khu vực, đặc biệt là khu vực giao Tô Ngọc Vân với Phạm Văn Đồng, đường Dương Văn Cam, và khu vực chợ Thủ Đức…

Hiện nay, trên địa bàn phường Thủ Đức có nhiều dự án thoát nước đang được triển khai: Dự án chống ngập khu vực chợ Thủ Đức; Dự án xây dựng cống rạch Cầu Ngang...Tuy nhiên các dự án trên chỉ giải quyết thoát nước trong phạm vi cục bộ của từng khu vực dự án.

Vị trí hồ điều tiết.

"Để giải quyết thoát nước căn cơ cho khu vực, cần thực hiện nạo vét, cải tạo, gia cố toàn bộ rạch Thủ Đức đoạn từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn kết hợp xây dựng trạm bơm tại vị trí van ngăn triều giáp sông Sài Gòn, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh khu vực hạ lưu, vừa đóng vai trò hồ điều tiết cho khu vực. Đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây để giải quyết thoát nước cho lưu vực rất lớn từ Linh Xuân – Bình Dương đổ về khu vực rạch Cầu Ngang" - Trung tâm cho biết.

Ngoài ra, một trong những giải pháp giải quyết chống ngập cho khu vực là xây dựng các hồ điều tiết ngầm trong các khu vực công cộng như: công viên, khu thể dục thể thao, trường học…nhằm tích trữ nước giảm lượng nước đổ vào các công trình hạ tầng kỹ thuật, nước tích trữ trong các hồ điều tiết có thể tận dụng phòng cháy chữa cháy, tưới cây xanh…Do đó, việc đầu tư xây dựng các hồ điều tiết ngầm là rất cần thiết và cấp bách.