Đề xuất làm hồ ngầm dưới sân bóng đá để xóa ngập khu vực Thủ Đức, TP.HCM 07/09/2025 14:55

(PLO)- Khu vực Thủ Đức có hệ thống thoát nước quá tải, địa hình trũng thấp, nhiều trường hợp lấn chiếm kênh rạch,...dẫn đến thường xuyên ngập nặng khi mưa.

Mới đây, UBND TP.HCM đã chỉ đạo giải quyết ngay trong năm 2025 các điểm ngập cục bộ, phát sinh trong thời gian qua, bao gồm khu vực chợ Thủ Đức, khu vực Thảo Điền, Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh...

Đề xuất làm hồ điều tiết ngầm

Trao đổi với PV PLO, đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức cho biết đơn vị vừa có dự thảo văn bản tham mưu Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND TP.HCM về hiện trạng và các giải pháp xóa, giảm ngập nước trên địa bàn khu vực TP Thủ Đức cũ.

Theo đó, đơn vị đã đề xuất 3 nhóm giải pháp trước mắt (ngắn hạn), trung hạn và dài hạn với mục tiêu từng bước giảm, xóa ngập nước cho khu vực Thủ Đức.

Giải pháp trung hạn là hoàn thiện, mở rộng mạng lưới thoát nước tại các khu vực chưa có hoặc chưa kết nối đồng bộ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các dự án xây dựng cống rạch Cầu Ngang, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, nạo vét Suối Linh Tây, nạo vét, gia cố bờ rạch Thủ Đức, xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa,...

Dự án xây dựng cống rạch Cầu Ngang đang triển khai thi công.

Một giải pháp khác là xây dựng các hồ điều tiết quy mô vừa kết hợp công viên cây xanh.

Triển khai các trạm bơm tập trung tại các vị trí thường xuyên ngập nước; Nạo vét, cải tạo các tuyến kênh, rạch chính (rạch Thủ Đức, suối Linh Tây, rạch Cầu Ngang…) nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước; Ứng dụng GIS, hệ thống cảm biến, camera để quản lý vận hành, cảnh báo ngập nước nước; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thoát nước.

Giải pháp căn cơ được xác định là đẩy mạnh nạo vét, mở rộng kênh rạch kết hợp chỉnh trang đô thị để tăng diện tích mặt nước và điều tiết tự nhiên; bảo vệ hệ thống sông, kênh rạch hiện hữu và hành lang kỹ thuật, trồng cây xanh ven bờ tăng hiệu quả sinh thái.

Các dự án giảm ngập cho khu vực Thủ Đức đang được triển khai.

Cạnh đó, xây dựng một số hồ điều hòa (dưới lòng đường, vỉa hè, công viên, sân bóng đá,…) để điều tiết lưu lượng, hạn chế dồn nước về hạ lưu trong thời gian ngắn, gây ngập cục bộ và quá tải cho hệ thống thoát nước khu vực hạ lưu; Đầu tư các công trình thoát nước tích hợp xử lý nước thải, chống ngập và cải tạo cảnh quan môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào sử dụng dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền).

Đáng chú ý là giải pháp nghiên cứu, từng bước triển khai xây dựng hệ thống hồ điều tiết phân tán trên địa bàn nhằm hình thành không gian nước nhân tạo, đáp ứng yêu cầu thoát nước trong điều kiện thiếu hụt hồ điều tiết tự nhiên tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực Chợ Thủ Đức.

Trước mắt, kiến nghị cho phép thực hiện công trình hồ điều tiết ngầm tại khu đất Câu lạc bộ Bóng đá Linh Tây (hiện được quy hoạch là đất thể dục thể thao) để đánh giá hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Địa hình lòng chảo, hệ thống thoát nước quá tải...

Cứ mỗi khi mùa mưa đến, người dân sinh sống tại khu vực Thủ Đức như chợ Thủ Đức, đường Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Linh Đông... lại sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm

Chị Tuyết Hồng, tiểu thương bán quần áo tại chợ Thủ Đức, chia sẻ: “Mưa bắt đầu là phải kê hàng hóa lên cao để chuẩn bị "chạy lũ", có khi nước ngập tới mắt cá chân, có hôm ngập đến cả đầu gối, thắt eo. Có khi trở tay không kịp thì quần áo ướt hết, thiệt hại cho người dân rất lớn".

Cơn mưa ngày 5-8 và 10-8 gây ngập nặng khu vực Thủ Đức.

Chung cảnh ngộ, ông Bảy Hiền, chủ tiệm sửa xe đường Kha Vạn Cân cho biết khu vực này mưa lớn hay nhỏ gì cũng ngập, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, việc kinh doanh của người dân. Ông hy vọng chính quyền sớm có giải pháp xóa ngập cho khu vực.

Khu vực Thủ Đức với 211,56 km2 diện tích tự nhiên, có địa hình phức tạp với 59% diện tích thấp trũng, chịu ảnh hưởng thủy triều từ sông Sài Gòn và Đồng Nai. Phần lớn hệ thống thoát nước đã cũ, nhỏ, chưa đồng bộ, chủ yếu là cống chung thoát cả nước mưa và nước thải, dẫn đến tình trạng quá tải.

Trong năm 2024 trên địa bàn khu vực TP Thủ Đức cũ có 24 điểm ngập và 13 điểm theo dõi ngập, có 7/91 trận mưa gây ngập. Trong 8 tháng đầu năm 2025, khu vực còn 19 điểm ngập (giảm 5 điểm so với năm 2024) và 13 điểm theo dõi ngập. Trong đó có 5/11 trận mưa gây ngập, đặc biệt cơn mưa chiều ngày 5-8 với thời gian 1 giờ 55 phút (vũ lượng 108,2 mm) đã gây ngập 10 tuyến đường tập trung ở khu vực chợ Thủ Đức và khu dân cư Thảo Điền.

Cạnh đó, khu vực TP Thủ Đức cũ có địa hình thấp và lòng chảo gây tập trung dòng chảy khi mưa lớn (nhất là khu vực chợ Thủ Đức); Hệ thống thoát nước cũ xuống cấp, chưa hoàn chỉnh, thường xuyên bồi lắng; mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao.

Chợ Thủ Đức có địa hình thấp, thường xuyên ngập nặng.

Nhiều khu vực chưa có cống thoát nước (đường Tâm Tâm Xã,…) hoặc không kết nối mạng lưới thoát nước chung; đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước; rác thải gây bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga; lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch, hành lang thoát nước.

Dự án cải tạo thoát nước chậm do thiếu vốn và giải phóng mặt bằng; ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án; các dự án thoát nước đã thi công nhưng chưa hoàn thiện bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý vận hành...

Ngoài ra, hiện tượng san lấp, lấn chiếm trái phép các tuyến kênh, rạch, mương thoát nước vẫn còn diễn ra, gây sai lệch định hướng quy hoạch ban đầu, làm giảm đáng kể khả năng tiêu thoát nước tự nhiên.