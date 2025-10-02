Vì sao Hà Nội ngập sâu, hết mưa vẫn bị ngập? 02/10/2025 08:36

(PLO)- Theo chuyên gia, do tác động của hoàn lưu bão số 10 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh đã gây mưa lớn, kéo dài ở Hà Nội, khiến cho Hà Nội ngập sâu nhiều nơi.

Từ đêm 29-9 đến ngày 30-9, Hà Nội đã phải hứng chịu những trận mưa như trút nước. Chỉ trong vài giờ, nhiều tuyến phố đã biến thành sông, hàng chục điểm úng ngập xuất hiện, giao thông rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Đáng chú ý, đến sáng 1-10, Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập úng, chủ yếu tại các tuyến đường lớn gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.

Để lý giải về nguyên nhân khiến Hà Nội ngập sâu, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ.