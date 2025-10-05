Đừng 'thử giới hạn' của ô tô qua vùng ngập nếu không muốn trả giá đắt 05/10/2025 08:43

(PLO)- Theo chuyên gia, ô tô điện chịu ngập nước đến mức nào còn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển, loại nước (sạch, bẩn hay mặn) và tình trạng xe. Vì thế trong bão lũ, tránh thử “giới hạn” của xe là an toàn nhất.

Thời gian gần đây những hình ảnh về ô tô điện bị chìm trong nước là chủ đề khiến nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, trong một số tình huống dù xe phía sau thấy xe phía trước đã bị ngưng hoạt động khi ngập nước nhưng vẫn muốn thử thách "giới hạn" của xe mình.

Bên cạnh đó, một trong những câu hỏi được nhiều người đặt ra là ô tô điện chịu ngập nước đến mức nào và trong bao lâu?

Chuyên gia khuyến cáo dù xe điện hay xe xăng dầu thì các chủ xe cũng nên tránh thử “giới hạn” của xe là an toàn nhất. Ảnh: MXH

Theo chia sẻ của PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, khả năng chịu nước của xe điện phụ thuộc vào mẫu xe và tiêu chuẩn chống nước, thường là IP67 (chống bụi hoàn toàn và chịu ngâm nước ở độ sâu nhất định) hoặc IP69K (chịu áp lực nước cao).

Về độ sâu chịu đựng, hầu hết xe điện có thể lội qua nước sâu 0.5-1 mét mà không hỏng ngay nhờ pin được đặt thấp dưới sàn xe và bảo vệ kín. Ví dụ như một số mẫu có thể chịu đến 1,5 mét nếu di chuyển chậm. Nhưng nhà sản xuất khuyến cáo không vượt quá 50 cm để đảm bảo an toàn lâu dài. Nước bẩn, nước lợ hoặc chứa tạp chất có thể bám gầm xe, gây ăn mòn theo thời gian.

Thời gian ngập: Với chuẩn IP67, xe điện có thể ngâm trong nước sâu 1 mét khoảng 30 phút mà pin và hệ thống điện không bị ảnh hưởng. Vượt quá thời gian này, nước có thể thấm qua các khe hở, gây chập mạch hoặc hỏng linh kiện. Ở vùng ven biển nước mặn (nước lợ) làm tăng rủi ro ăn mòn pin, có thể gây cháy nổ vài ngày sau ngập. Chính vì vậy, nên kiểm tra hướng dẫn từ hãng vì các hãng đều cung cấp tài liệu chi tiết về xử lý xe ngập nước.

Tuy nhiên, vị PGS-TS cũng lưu ý các thông số trên chỉ là lý thuyết. Thực tế phụ thuộc vào tốc độ di chuyển, loại nước (sạch, bẩn hay mặn) và tình trạng xe. Trong bão lũ, dù là xe điện hay xe xăng dầu thì các chủ xe cũng nên tránh thử “giới hạn” của xe là an toàn nhất.