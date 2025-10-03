Vì sao chạy qua mực nước này, xe ô tô sẽ bị cuốn trôi? 03/10/2025 13:07

(PLO)-Nước chỉ cần cao gần đầu gối, xe ô tô sẽ bị nhấc bổng và trượt ra khỏi đường.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) cho biết, chỉ cần chạy xe ô tô qua mực nước cao 30 cm và chảy xiết, sẽ bị cuốn trôi.

Hầu hết xe gầm thấp, SUV cũng không thể thoát cú quét của mực nước này. Do đó, khi thấy nước lên đến mực này, hãy quay đầu xe ô tô ngay lập tức, đừng cố gắng lao qua.

Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) cũng đồng quan điểm khi nhấn mạnh, con số 30 cm đã trở thành một tiêu chuẩn an toàn quốc tế để cảnh báo công chúng về nguy cơ ngập lụt.

Nước không chỉ làm hỏng động cơ mà lực nâng và sức đẩy của nước chảy xiết có thể nâng chiếc xe lên khỏi mặt đường, biến nó thành một vật trôi dạt và bị cuốn đi dễ dàng.