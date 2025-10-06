Bão số 11: Hiệu trưởng ở Hà Nội được quyết định dạy học trực tiếp hay trực tuyến 06/10/2025 18:28

(PLO)- Hiệu trưởng các trường tại Hà Nội căn cứ diễn biến thời tiết thực tế sau bão số 11, chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Chiều 6-10, Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo gửi UBND phường, xã và các trường trực thuộc Sở về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11. Đây là thông báo số 3 của Sở liên quan đến cơn bão này.

Thông báo nêu rõ, bão số 11 đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại Hà Nội từ chiều 6-10 đến chiều 7-10 (lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 100 mm).

Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.

Hiệu trưởng các trường tại Hà Nội căn cứ diễn biến thời tiết thực tế sau bão số 11, chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các nhà trường, thủ trưởng các đơn vị căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp.

Các đơn vị, nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung thông báo trước đó của Sở, trong đó đặc biệt cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú.

Các trường bố trí lực lượng trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở.