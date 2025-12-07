Mượn xe máy của bạn gái đi cướp giật ở tiệm vàng 07/12/2025 19:16

(PLO)- Người đàn ông quê ở Gia Lai mượn xe máy bạn gái, đi cướp giật tiệm vàng, bán được 65 triệu đồng mang đi tiêu xài.

Ngày 7-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Vũ Hiền (34 tuổi, quê ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Nơi ở hiện tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Hiền mượn xe máy của bạn gái đi cướp giật tiệm vàng. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 5-12, ông HV (63 tuổi) trình báo tại tiệm vàng Phú Vinh (đường Nguyễn Văn Thoại) bị một người bịt khẩu trang vào hỏi mua trang sức, rồi giật một nhẫn vàng tròn, trọng lượng năm chỉ, trị giá gần 70 triệu đồng.

Sau khi gây án, nghi phạm tháo chạy bằng xe máy không gắn biển số, hướng về đường Ngô Quyền.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Vũ Hiền chính là nghi phạm gây án và đã triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiền khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Hiền mượn xe máy của bạn gái, đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi rảo các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa.

Sau khi gây án, Hiền chạy qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số xe.

Tiếp đó, Hiền đến tiệm vàng NT, phường Hòa Cường, bán chiếc nhẫn với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.