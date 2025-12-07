Người đàn ông Trung Quốc cầm đầu nhóm người bắt giữ con nợ thua bạc 07/12/2025 18:01

(PLO)- Người đàn ông Trung Quốc cho đồng hương vay tiền đánh bạc nhưng bị thua sạch, sau đó chỉ đạo nhóm người bắt giữ để đòi tiền chuộc.

Ngày 7-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa làm rõ vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Người đàn ông Trung Quốc cầm đầu nhóm người bắt giữ 'con nợ'. Ảnh: CA



Liên quan vụ án, công an khởi tố bốn bị can, gồm: Ma Xingfa (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Hứa Phú Đức (47 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ), Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) và Mai Thanh Duy (34 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Trước đó, khuya 3-12, trực ban Phòng CSHS tiếp nhận đơn trình báo của một công dân Trung Quốc 38 tuổi về việc bạn trai là Wang W. (35 tuổi) nghi bị người khác bắt giữ tại Khách sạn Phương Linh, đường Trần Quốc Hoàng, phường Ngũ Hành Sơn.

Chỉ sau 30 phút triển khai, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra khách sạn và phát hiện hai phòng 301, 305 có bốn người.

Xác minh nhanh cho thấy, Trung và Đức được thuê để giam giữ Wang nhằm gây áp lực trả nợ cờ bạc.

Qua điều tra, xác định ngày 30-1, Wang W vay 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) tại Crown (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) từ Ma Xingfa - người chuyên đổi “thẻ chip” cho người vay tiền đánh bạc.

Công an khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can. Ảnh: CA

Đồng thời, người vay đưa toàn bộ giấy tờ tùy thân cho Ma Xingfa giữ. Khi Wang thua hết số tiền, Ma Xingfa đưa Wang về giam tại khách sạn Hoiana.

Ngày 1-12, Ma Xingfa chỉ đạo Đức và Trung đưa Wang về Khách sạn Phương Linh tiếp tục giam giữ và thuê Duy làm phiên dịch.

Làm việc với công an, Ma Xingfa khai đã từng bắt giữ ít nhất hai trường hợp tương tự để buộc gia đình nạn nhân ở Trung Quốc nộp tiền chuộc.

Qua test nhanh ma túy xác định Trung và Đức dương tính, và 2 người khai nhận sử dụng ma túy trong thời gian canh giữ nạn nhân Wang.

Tang vật thu giữ gồm hai giấy nhận nợ, chín điện thoại và một xe ô tô Kia.