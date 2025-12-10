Đang nghe tuyên án vụ gây rối trật tự công cộng, lại phạm tội gây rối trật tự phiên tòa 10/12/2025 11:48

(PLO)- Tâm bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng, khi đang nghe HĐXX tuyên án, bị cáo này tiếp tục gây rối trật tự phiên tòa.

Sáng 10-12, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Đổ Thanh Tâm (26 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự phiên tòa, theo Điều 391 BLHS.

Bị cáo Tâm tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX cũng tổng hợp hình phạt 15 năm 6 tháng tù của các bản án trước đó, về tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt cóc con tin, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm tù.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã được cho xem lại clip ghi lại cảnh các bị cáo gây rối trật tự phiên tòa.

HĐXX nhận định bị cáo không chọi dép nhưng đã có hành vi la hét, rời khỏi vị trí nghe tuyên án, chống đối lực lượng bảo vệ phiên tòa, buộc phiên tòa phải tạm dừng việc tuyên án hình sự. Do đó, có đủ căn cứ bị cáo đã thực hiện hành vi gây rối trật tự phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, trong các ngày 17 và ngày 21-2-2025, tại phòng xử án TAND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật đối với 25 bị cáo, trong đó có Đổ Thanh Tâm, Thạch Quỳnh Ni, Huỳnh Minh Thái, Đặng Hoàng Huy, Đặng Minh Thật.

Tòa phúc thẩm cho trình chiếu clip ghi lại cảnh các bị cáo gây rối trật tự phiên tòa.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-2-2025, HĐXX TAND TP Sóc Trăng tuyên án tại phòng xét xử.

Khi lực lượng bảo vệ dẫn các bị cáo vào phòng xét xử chuẩn bị tuyên án thì Huy, Tâm đã không giữ trật tự mà có ý định xô xát với một bị cáo khác, dùng chân gạt bị cáo này nhưng được lực lượng bảo vệ phiên tòa ngăn cản kịp thời nên không gây ra thương tích.

Sau đó Huy, Tâm tiếp tục gây mất trật tự và lực lượng hỗ trợ tư pháp phải giải thích. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các bị cáo mới giữ trật tự và được đưa vào phòng xét xử để nghe tuyên án.

Các bị cáo trong vụ án được bố trí đứng thành ba hàng ngang, hàng trên cùng gồm có các bị cáo Tâm, Huy, Ni, Thật, Thái và một số bị cáo khác…

Khi HĐXX tuyên án được 4 - 5 bị cáo thì bị cáo Thật cho rằng xử phạt các bị cáo ở mức cao nhất của mức Viện kiểm sát đề nghị là nặng nên Thật quay xuống các bị cáo khác nói lớn tiếng và đòi “Xin HĐXX cho tôi được ý kiến” nhưng HĐXX vẫn tuyên án.

Sau đó bị cáo Ni lấy dép trong túi quần ra chọi HĐXX xử đang tuyên án, dép trúng vào bàn thư ký phiên toà, tiếp theo, Thật lấy dép đang mang trong chân chọi về phía HĐXX, vừa chọi vừa chửi thề. Tiếp đến, Thái, Huy cũng lấy dép đang mang trong chân chọi lên HĐXX.

Sau khi chọi dép xong, Thật, Ni, Thái, Huy, Tâm la hét, thách thức HĐXX, vùng vẫy hướng xông lên phía HĐXX gây mất trật tự và náo loạn tại phòng xét xử, buộc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải can thiệp, ngăn chặn và khống chế, áp giải các bị cáo ra khỏi phòng xử án đưa về nơi giam giữ.

Phiên toà bị gián đoạn trong hơn 30 phút, HĐXX mới tiếp tục tuyên án vắng mặt các bị cáo còn lại.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo Ni, Thật, Thái, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, riêng bị cáo Tâm không thừa nhận hành vi phạm tội.

Xử sơ thẩm, TAND Khu vực 5 – TP Cần Thơ phạt Tâm 2 năm 6 tháng tù; Thật, Thái mỗi bị cáo 2 năm tù; Ni, Huy mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự phiên tòa. Sau đó, bị cáo Tâm kháng cáo và tòa phúc thẩm đã xử như trên.