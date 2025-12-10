Đã có hướng dẫn xác định việc gây 'lãng phí', áp dụng trong xử lý tội phạm 10/12/2025 17:29

(PLO)- Thông tư liên tịch quy định cụ thể 5 nhóm dấu hiệu vi phạm có khả năng gây lãng phí trong các lĩnh vực như tài chính công; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư công; đất đai và các tài nguyên khác...

Chiều 10-12, VKSND Tối cao tổ chức Lễ ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của BLHS.

Tham gia ký Thông tư liên tịch gồm Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Hồ Đức Anh; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và Phó Tổng Thanh tra chính phủ Dương Quốc Huy.

Lễ ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm. Ảnh: Hoàng Huy

Báo cáo về Thông tư liên tịch, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án tham nhũng, kinh tế, VKSND Tối cao Nguyễn Hoài Nam cho biết Thông tư liên tịch có 3 chương, 14 điều.

Thông tư bao gồm các quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, người tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác định lãng phí để áp dụng trong giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của BLHS. Ngoài ra, quy định 5 nhóm nguyên tắc phối hợp, thực hiện và 4 nguồn thông tin, tài liệu để xác định lãng phí.

Thông tư cũng cụ thể hóa về việc xác định lãng phí, gồm 8 Điều, quy định về 5 nhóm dấu hiệu vi phạm có khả năng gây lãng phí gồm các dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư công; quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và các tài nguyên khác; vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, vốn của nhà nước đầu tư ra nước ngoài.

Các dấu hiệu vi phạm nêu trên được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa, các hành vi lãng phí cần tập trung phòng chống theo Hướng dẫn số 63-HD/TW, ngày 28/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đối chiếu với các quy định của pháp luật chuyên ngành trong từng lĩnh vực: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Khoáng sản…

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Hồ Đức Anh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Huy

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Hồ Đức Anh cho biết, quá trình xây dựng Thông tư liên tịch, VKSND Tối cao đã nhận được sự đồng thuận thống nhất cao của lãnh đạo các Bộ, ngành; sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực, trách nhiệm của Tổ Biên tập, Ban soạn thảo, đã kịp thời hoàn thành các dự thảo bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Dự thảo Thông tư liên tịch đã được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đấu tranh phòng, chống lãng phí; bảo đảm tính khách quan, khoa học, khả thi, có căn cứ trong việc xác định hậu quả lãng phí để giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến lãng phí theo quy định của BLHS.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý, sự thống nhất trong nhận thức, áp dụng quy định của pháp luật trong việc xác định lãng phí; thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong việc giải quyết vụ việc, vụ án liên quan đến lãng phí.

Sau khi ký kết, Thông tư liên tịch sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách trong công tác phòng, chống lãng phí; góp phần tăng cường nguồn lực phát triển đất nước.