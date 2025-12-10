Bộ Chính trị đồng ý bổ nhiệm thẩm phán xét xử tại Toà án chuyên biệt là người nước ngoài 10/12/2025 16:29

(PLO)- Bộ Chính trị đồng ý nguồn bổ nhiệm Thẩm phán xét xử tại Toà án chuyên biệt gồm Thẩm phán là người nước ngoài và Thẩm phán là người Việt Nam đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 223 của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo kết luận, tại phiên họp ngày 28-11, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Sau khi xem xét, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất chủ trương về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế do Đảng ủy TAND Tối cao trình.

Bộ Chính trị đồng ý bổ nhiệm thẩm phán xét xử tại Toà án chuyên biệt là người nước ngoài.

Cụ thể, thành lập một Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế thuộc hệ thống TAND đặt tại TP.HCM để giải quyết các tranh chấp, yêu cầu tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế thuộc hệ thống TAND, được tổ chức theo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp, tiên tiến, phù hợp chuẩn mực, thông lệ quốc tế, có chức năng giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thẩm quyền để Toà án chuyên biệt giải quyết các tranh chấp, yêu cầu khác phát sinh tại Trung tâm tài chính quốc tế khi có đủ điều kiện; có cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù, vượt trội, tương thích với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Về nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Bộ Chính trị đồng ý thực hiện theo hướng nguồn bổ nhiệm Thẩm phán xét xử tại Toà án chuyên biệt gồm Thẩm phán là người nước ngoài và Thẩm phán là người Việt Nam đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

VKSND không tham gia kiểm sát hoạt động của Toà án chuyên biệt. Trường hợp vụ việc có liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước được giải quyết tại TAND theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đảng ủy TAND Tối cao nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bất lợi cho Việt Nam phát sinh tại Toà án chuyên biệt.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy TAND Tối cao được giao lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế để thể chế hoá chủ trương này.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, tổ chức hoạt động Toà án chuyên biệt, đồng bộ với triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Đảng ủy TAND Tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, Kết luận của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.