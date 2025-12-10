Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nói về giải pháp giảm ùn tắc ở cửa ngõ 10/12/2025 16:00

(PLO)- Dự kiến tháng 6-2026, TP.HCM khởi công mở rộng Quốc lộ 13; hiện đang chuẩn bị các bước, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng. Ngoài ra sẽ có đường trên cao, xây thêm cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc tại cửa ngõ.

Ngày 10-12, tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm đã trả lời các câu hỏi của đại biểu về những giải pháp mở rộng các cửa ngõ của TP sau hợp nhất, tình trạng các dự án kéo dài nhiều năm...

Khởi công nhiều dự án để giảm ùn tắc cho cửa ngõ

Đại biểu Trần Minh Xuân đề cập, TP hiện có các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, ở cửa ngõ TP.HCM về phía Bình Dương có Quốc lộ 13.

Theo đại biểu, hiện nay cán bộ, người dân về trung tâm TP.HCM phải mất hàng giờ đồng hồ, tình trạng ùn tắc thường xuyên kéo dài. Các dự án sẽ triển khai, nhưng khi nào xong cần có thời gian cụ thể.

Đại biểu Trần Minh Xuân nêu ý kiến. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cạnh đó, các đại biểu cũng đặt câu hỏi khu vực cửa ngõ phía bắc vào trung tâm Thành phố có các tuyến đường như Trường Chinh - Âu Cơ, Tân Kỳ- Tân Quý thường xuyên ùn tắc. Đây là các dự án TP.HCM có chủ trương mở rộng nhưng còn chậm.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết về kết nối vùng, liên vùng, thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm thời gian gần đây có nhiều điểm sáng. Với các vấn đề còn tồn đọng, TP cũng có kế hoạch để khắc phục.

Hiện nay, TP.HCM đã có kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13; hiện đang chuẩn bị các bước, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, dự kiến tháng 6-2026 khởi công mở rộng. Ngoài ra sẽ có đường trên cao, xây thêm cầu Bình Triệu 3…

Rà soát các vị trí đất công cộng, bãi đỗ xe... để bố trí những trụ sạc điện

Chất vấn tại đây, ĐB Trần Quang Thắng đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ mặt bằng, vị trí trạm sạc và giá điện sạc trên địa bàn TP.HCM.

ĐB Trần Quang Thắng đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ mặt bằng, vị trí trạm sạc và giá điện sạc trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Trần Quang Lâm cho biết, TP.HCM hiện có 627 xe buýt sử dụng điện, 251 xe buýt sử dụng khí CNG trên tổng 2.386 phương tiện. Bên cạnh đó có 5 trạm sạc cho xe buýt với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh (công suất 120-240kw), đáp ứng được khoảng 700 xe buýt điện.

Ngoài ra, TP.HCM còn có hơn 13.000 xe taxi điện (chiếm 71%), khoảng 25.000 xe máy điện để vận chuyển hành khách. Thành phố cũng có gần 40.000 ô tô điện và gần 87.000 xe máy điện và hàng nghìn trụ sạc, cổng sạc.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời chất vấn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Với khuyến cáo chung của thế giới là khoảng 10 xe ô tô/trụ sạc và 50 xe máy/trụ sạc, TP.HCM cần khoảng 3.960 trụ sạc cho ô tô và khoảng 1.740 trụ sạc cho xe máy điện. Cơ bản hiện nay, số lượng trạm sạc cho ô tô đã đáp ứng nhu cầu hiện trạng.

Dù vậy, thời gian tới TP.HCM cần phát triển thêm về hạ tầng trạm sạc điện/tủ đổi pin để đáp ứng nhu cầu phát triển xe điện trên địa bàn trong tương lai.

Hiện nay, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) xây dựng Đề án phát triển hệ thống trạm sạc công cộng, dự kiến sẽ hoàn thành đề án vào cuối năm nay. Sở Xây dựng cũng đang hoàn chỉnh Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên cơ sở Nghị quyết 98.

Ngoài ra, Sở đã và đang triển khai các công việc, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hệ thống trạm sạc điện để thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, trong đó có việc nghiên cứu triển khai lắp đặt tích hợp trụ sạc điện với trụ chiếu sáng tại một số tuyến đường hiện đang cho phép đậu đỗ, phù hợp với thực tế.

TP cũng đang rà soát các vị trí đất công cộng, đất trống, bãi đỗ xe, vỉa hè có đủ mặt bằng để xem xét bố trí các trụ sạc điện/tủ đổi pin...