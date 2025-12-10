TP.HCM hỗ trợ xúc tiến thương mại với mức cao nhất 100% 10/12/2025 15:14

(PLO)- Mức cao nhất, TP.HCM hỗ trợ 100% chi phí tổ chức cho các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu giữa TP với các tỉnh, các hoạt động thương mại trong nước và kết nối với nước ngoài.

Sáng 10-12, kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Các đại biểu HĐND đã biểu quyết, thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của TP.HCM.

Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hỗ trợ 50-100% sáu hoạt động xúc tiến thương mại trong nước

Với các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, chính quyền TP.HCM sẽ hỗ trợ sáu hoạt động.

Cụ thể, khi tổ chức hội chợ, triển lãm, tuần hàng, phiên chợ; chương trình khuyến mại tập trung, TP sẽ hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/đơn vị tham gia.

Khi thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về vùng nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực xa trung tâm TP sẽ được hỗ trợ 70% chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/đợt bán hàng…

TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% chi phí khi tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, TP; lễ hội, tuần lễ, ngày hội giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của TP; tổ chức hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước, công tác phí cho người đi công tác trong nước; tổ chức không gian triển lãm chung của TP.

Đồng thời, TP sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát, giao dịch thương mại tại các tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

Với các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia khi tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài có quy mô tối thiểu 12 gian hàng và tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia. Hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 6 gian hàng và tối thiểu 6 doanh nghiệp tham gia.

Hỗ trợ 100% chi phí trên cơ sở giá đấu thầu hoặc theo báo giá của Ban Tổ chức chương trình khi tổ chức không gian triển lãm chung của TP.HCM tại nước ngoài.

Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia khi tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu.

Mức hỗ trợ này cũng áp dụng cho: hội chợ, triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu 300 gian hàng và 150 đơn vị tham gia của Việt Nam khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương, 200 gian hàng tiêu chuẩn và 100 đơn vị tham gia của Việt Nam khi tổ chức ở các địa phương khác; hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 100 gian hàng khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương, 80 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) khi tổ chức ở các địa phương khác.

Hỗ trợ 100% kinh phí đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào TP

Hỗ trợ 100% kinh phí khi tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào TP giao dịch để mua hàng; tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài.

Áp dụng cho: Đoàn giao thương đa ngành có tối thiểu 20 doanh nghiệp nước ngoài, 60 doanh nghiệp TP(đối với đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào TP giao dịch để mua hàng); tối thiểu 15 doanh nghiệp (đối với đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài); đoàn giao thương chuyên ngành có tối thiểu 7 doanh nghiệp nước ngoài, 21 doanh nghiệp TP (đối với đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào TP giao dịch để mua hàng); tối thiểu 7 doanh nghiệp (đối với đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài).

Riêng đối với doanh nghiệp nước ngoài tham gia hỗ trợ không quá 4 ngày 3 đêm cho 1 người/doanh nghiệp; đối với người của đơn vị tổ chức đưa đoàn vào TP.HCM hỗ trợ không quá 4 ngày 3 đêm 1 người/đoàn có quy mô tối thiểu 7 doanh nghiệp.

Khi tổ chức hội nghị quốc tế tại TP.HCM về ngành hàng xuất khẩu; kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại, TP sẽ hỗ trợ 100% kinh phí.

Yêu cầu để hưởng chính sách này là với hội nghị quốc tế tại TP.HCM về ngành hàng xuất khẩu: tối thiểu 60 doanh nghiệp TP, 20 doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng liên quan.

Đối với hoạt động kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại: tối thiểu 21 nhà cung cấp và 7 doanh nghiệp xuất khẩu.

Khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thương hiệu ngành hàng, hàng hóa, dịch vụ của TP.HCM đến người tiêu dùng trong và ngoài nước sẽ được hỗ trợ100% kinh phí thực hiện nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/sản phẩm.

Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/khóa học, tối thiểu 50 học viên/lớp học và mỗi đơn vị được hỗ trợ không quá 2 học viên khi tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường

Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhưng không quá 700 triệu đồng/sản phẩm thông tin hoặc bộ cơ sở dữ liệu khi xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12-2025.