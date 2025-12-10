Sau phê bình của Thủ tướng, Quảng Trị phấn đấu sửa chữa nhà cho 12 hộ dân trước Tết 10/12/2025 15:51

(PLO)- Đây là những hộ dân có nhà bị hư hỏng do sạt lở đất đá trong mùa mưa bão vừa qua tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 10-12, UBND tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Thủ tướng về việc giải quyết sự cố sạt lở tại xã Khe Sanh, ảnh hưởng tới 12 hộ dân sau khi bị phê bình vì chậm trễ.

Theo đó, từ ngày 16 đến 17-11-2025, dưới tác động của đợt mưa đặc biệt lớn, khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã miền núi Khe Sanh bị sụt trượt nghiêm trọng.

Tỉnh Quảng Trị phong toả khu vực sạt lở để đánh giá địa chất, tìm phương án khắc phục.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa nhà ở chỗ cũ

Phạm vi khu vực sụt trượt bờ suối kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m2.

Việc sụt trượt bờ suối đã gây hư hỏng phần phía sau của hai nhà (một nhà bị nứt gãy khoảng 01 m-02 m; một nhà bị nứt gãy khoảng 08 m-10 m; trên tổng chiều dài công trình khoảng 20 m-30 m) và có nguy cơ ảnh hưởng, gây mất an toàn, hư hỏng cho 10 nhà dân ở gần kề.

Nhà ở của các hộ dân được xây dựng kiên cố từ hai đến bốn tầng với móng, khung, dầm, mái bằng bê tông cốt thép

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức ba đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường động viên, thăm hỏi bà con nhân dân và chỉ đạo khắc phục.

Do giá trị tài sản lớn và nằm ở vị trí trung tâm của xã Khe Sanh, thuận lợi cho việc sinh hoạt, đi lại cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh; cùng với truyền thống văn hóa gắn liền với thôn xóm, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã định hướng tái định cư đến nơi ở mới an toàn nhưng tất cả 12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa lại nhà ở chỗ cũ.

Toà khách sạn 4 tầng trực chờ đổ sập. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Qua quan sát bằng mắt thường, khu vực này có nguy cơ tiếp tục sạt lỡ, vì vậy, tỉnh đã khẩn trương khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo sạt lở, tạm thời ngăn chặn người dân tiếp cận các vị trí có nguy cơ cao.

Đồng thời, đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở mới an toàn đảm bảo đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt (điện, nước, vệ sinh...) và an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Sau đó, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở để kịp thời quản lý cũng như triển khai các biện pháp xử lý sau thiên tai; khảo sát địa chất, địa hình và xây dựng phương án xử lý sạt lở và đang triển khai các bước để xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Tạm cấp 10 tỉ đồng để khảo sát, đầu tư công trình chống sạt lở

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình phức tạp, lối tiếp cận khu vực sạt lở khó và có thể mất an toàn trong quá trình thăm dò, khảo sát nên tiến độ khảo sát, thiết kế chậm hơn so với yêu cầu.

Để đảm bảo an toàn về lâu dài, việc sửa chữa nhà ở của các hộ dân chỉ có thể thực hiện sau khi đã hoàn thành việc nghiên cứu giải pháp tối ưu, an toàn để xử lý sạt lở lòng khe.

Sạt lở đất khiến móng nhà mất khả năng chịu lực. Ảnh: MINH TRƯỜNG

UBND xã Khe Sanh đã kịp thời bố trí ngân sách để thăm hỏi, động viên; bố trí lực lượng dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ vận chuyển vật dụng sinh hoạt, cung cấp điện và nước bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tỉnh đã tạm cấp 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng để triển khai việc khảo sát, xây dựng phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài nhằm ổn định đời sống cho bà con; bảo vệ cho các công trình công cộng, đặc biệt là gia cố vững chắc cho tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh đoạn đi qua qua khu vực này.

UBND tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026 và sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân có nơi ở ổn định, kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong quá trình khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh.