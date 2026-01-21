Tổng Bí thư là 'tổng công trình sư' của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy 21/01/2026 13:46

(PLO)- Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, rà soát xây dựng hoàn thiện vị trí việc làm và giao biên chế phù hợp cho giai đoạn 2026-2031.

Sáng 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc tại hội trường, nghe đại diện các đảng bộ trình bày các bài tham luận quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược của đất nước.

Đại hội đã nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày tham luận về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN

Chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử

Theo ông Bình, trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết sớm, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 18. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đến chín tháng (tính đến tháng 7-2025), cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã hoàn thành vượt các mục tiêu Nghị quyết 18 đề ra đến năm 2030.

Hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn. Theo đó đã kết thúc hoạt động mô hình đảng đoàn, ban cán sự đảng từ Trung ương đến địa phương. Giảm bốn cơ quan Đảng Trung ương, các cơ quan Quốc hội, năm bộ, ba cơ quan thuộc Chính phủ, 13 tổng cục và tương đương, gần 1.500 đầu mối cấp vụ và hơn 4.800 đầu mối cấp phòng.

Cả nước đã giảm 29 tỉnh, thành phố; không tổ chức mô hình cấp huyện, giảm gần 700 huyện; điều chỉnh sáp nhập từ hơn 10.000 xã xuống còn 3.321 xã. “Gần 150.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tinh giản, thông qua chính sách hỗ trợ vượt trội” – ông Bình nêu.

Song song đó, các cơ quan đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, tổ chức lại hệ thống Quân đội, Công an ở địa phương, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, các cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước cũng được sắp xếp đồng bộ với tổ chức hành chính.

Hệ thống các văn bản mới ban hành cơ bản bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý để thực hiện sắp xếp kịp thời, bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp cơ sở.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại hơn một năm thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Việc sắp xếp không chỉ giảm số lượng về tổ chức, đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà quan trọng hơn là đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời, mở ra không gian, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong

Từ những kết quả này, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu ra một số bài học kinh nghiệm. Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, đặc biệt là vai trò của Tổng Bí thư trong chỉ đạo định hướng, thúc đẩy truyền cảm hứng và thực sự là một "tổng công trình sư" của cuộc cách mạng.

Kiên định, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, tập trung giải quyết những nút thắt, vướng mắc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực để thực hiện. Việc triển khai được thống nhất trong nhận thức và hành động, đoàn kết cao trong toàn hệ thống chính trị; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một bài học nữa là công tác tổ chức triển khai thực hiện được nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có sự chủ động, linh hoạt trong sáng tạo, triển khai từ trên xuống dưới, Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng; không chủ quan nóng vội nhưng cũng không cầu toàn. Phương châm đề ra là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời chuyển đổi trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “thẳng hàng lối thông, đồng lòng cùng tiến”…

Xác định nhiệm vụ thời gian tới hết sức quan trọng, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong từng cơ quan đơn vị, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng.

Đồng thời, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền giữa Trung ương và địa phương theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Nhiệm vụ khác là tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trụ sở, tài sản sau sắp xếp phù hợp với thực tế, tránh lãng phí. “Tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương” - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng; rà soát xây dựng hoàn thiện vị trí việc làm và giao biên chế phù hợp cho giai đoạn 2026-2031.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, hướng đến hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng nhiệm kỳ Đại hội XIV với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.