Kiến nghị Trung ương Đảng khóa XIV ban hành quy định mới về công tác chính trị, tư tưởng 21/01/2026 11:09

(PLO)- Trong giai đoạn mới cần quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, để họ phải thực sự là những chiến sĩ xung kích trung thành trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng.

Sáng 21-1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội XIV, các đại biểu đã nghe tham luận nhiều nội dung quan trọng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đã trình bày tham luận “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

"Đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công”

Tham luận đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Đồng thời khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

Theo ông Lại Xuân Môn, công tác này đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, cổ vũ, lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đất nước ta đang có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Toàn cầu hóa và sự bùng nổ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng truyền thông quốc tế… làm cho cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng trở nên gay gắt, quyết liệt, phức tạp, không có biên giới rõ ràng, khó kiểm soát. Điều này thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý, dư luận xã hội trong và ngoài nước.

Vì vậy, ông Lại Xuân Môn khẳng định công tác tuyên giáo và dân vận cần phải “đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công”, tạo quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Kế đó, phát huy dân chủ, cổ vũ động viên tiên phong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần yêu nước, khơi dậy nhiệt huyết trong lao động sản xuất, tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân.

Công tác chính trị tư tưởng phải gắn chặt, thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trở thành sức mạnh nội sinh phát triển bền vững và thực hiện bằng được mục tiêu hai con số để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Xây dựng đội ngũ cán bộ là những "chiến sĩ xung kích"

Theo ông Lại Xuân Môn, công tác chính trị tư tưởng phải hướng vào việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa đạo đức của Đảng. Công tác chính trị tư tưởng phải góp phần thực hiện nguyên tắc tổ chức của Đảng và sinh hoạt Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái, làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh toàn diện, thực sự là đạo đức, là văn minh.

Liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Lại Xuân Môn cũng nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc trận địa chính trị tư tưởng của Đảng.

Song song đó, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Kế thừa và phát huy những thành tựu kinh nghiệm đã có, kết hợp với sử dụng những thành tựu của công nghệ số, nền tảng truyền thông số, đa dạng phương thức tiến hành công tác chính trị tư tưởng trong cộng đồng, trong xã hội và trên không gian mạng.

Truyền tải kịp thời những thông tin chính thống, chính xác, xử lý ngăn chặn thông tin giả, xấu độc, chủ động lan tỏa những thông tin tích cực về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

“Ban kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành quy định về công tác chính trị tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới” – ông nói.

Đặc biệt, ông Lại Xuân Môn nêu rõ cần chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Cán bộ phải có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược, tri thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền vận động, xử lý tình huống, sử dụng công nghệ số, truyền thông số, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

“Những cán bộ này phải thực sự là những chiến sĩ xung kích trung thành trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng” – ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Cuối bài tham luận, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang đổi mới mạnh mẽ với quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.