Trao quà Tết, khánh thành đường đèn năng lượng mặt trời tại xã Bình Chánh 10/02/2026 16:25

Sáng 10-2, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tại khu dân cư liên ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Bình Chánh, TP.HCM.

Tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và một mùa xuân ấm áp, sum vầy đến người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến người dân. Ảnh: THANH TÂM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá trong năm 2025, xã Bình Chánh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, người lao động khó khăn luôn được quan tâm triển khai chu đáo, kịp thời.

Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP, xã, ấp và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các ấp, Ban công tác Mặt trận và nhân dân trong việc xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình. Đồng thời, bà đánh giá cao việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tin tưởng trong năm 2026, mỗi ấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản. Mỗi người dân tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống hằng ngày.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 387 phần quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như trang trí "Góc phố ngày Tết", hội thi gói bánh tét, chưng mâm ngũ quả, viết thư pháp...

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự lễ khánh thành công trình tuyến đường lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ảnh: THANH TÂM

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng đến dự lễ khánh thành công trình tuyến đường lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Công trình triển khai tại đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc ấp 10, xã Bình Chánh.

Tuyến đường dài khoảng 600m được lắp đặt 25 bóng đèn năng lượng mặt trời. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.