Người dân Thủ đô kỳ vọng những quyết sách đột phá từ Đại hội XIV 21/01/2026 15:31

(PLO)- Đại hội XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước cũng như Thủ đô Hà Nội. Tất cả đều kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có những quyết sách đột phá để đem lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân, hoà bình và phát triển cho đất nước.

"Lấy người dân làm gốc", "đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình"... là những kỳ vọng lớn lao mà người dân Thủ đô đang gửi gắm đến Đại hội XIV của Đảng. Từ những cựu chiến binh phường Hoàn Kiếm, giới trí thức cho đến những người trẻ, tất cả đều tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách đột phá, lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo "vừa có tâm, vừa có tầm" để đưa đất nước phát triển bền vững.

Cùng PLO lắng nghe những chia sẻ, gửi gắm đầy tâm huyết của người dân Hà Nội trước sự kiện trọng đại này.

Nhân dân được ấm no, đất nước được hoà bình

Chia sẻ với PLO, Đại tá Lê Công Bằng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết những ngày qua, cá nhân ông cũng như hội viên trên địa bàn đều sống trong không khí háo hức đón chờ Đại hội XIV của Đảng.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là sự kiện quan trọng của Đảng mà còn là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với vận mệnh đất nước, nhận được sự quan tâm rộng rãi của bạn bè quốc tế”, ông Bằng nói.

Người dân kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ đức lẫn tài, dấn thân, vì dân, vì nước. Ảnh: Trọng Phú.

Ông cho hay thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị – xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Song song đó, Hội đã hoàn thành tổng kết công tác Hội và phong rào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2025; triển khai kế hoạch năm 2026 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội XIV.

Đại tá Lê Công Bằng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh nhân vật cung cấp

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh phường Hoàn Kiếm đã kiện toàn tổ chức với 72 chi hội tại 72 tổ dân phố. Các hội viên tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường; đóng góp ý kiến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tham gia giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. “Mỗi cựu chiến binh gần như là một tấm gương cho gia đình và cộng đồng noi theo”, Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, các chi hội đã tổ chức cho hội viên theo dõi truyền hình trực tiếp theo từng nhóm, gia đình. Qua nắm bắt nhanh tình hình, cán bộ, hội viên đều bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, ông Bằng ấn tượng sâu sắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội, nhất là quan điểm “lấy người dân làm gốc”, coi trọng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm mọi thành quả phát triển đều hướng tới hạnh phúc, ấm no và hòa bình.

Kỳ vọng một đội ngũ lãnh đạo dấn thân, vì dân, vì nước

Còn bà Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho biết qua theo dõi quá trình chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là việc xây dựng các dự thảo văn kiện, có thể cảm nhận rất rõ niềm tin của nhân dân.

Bà An mong đợi Đại hội XIV sẽ mở ra những bước đột phá mang tính nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

“Kỳ vọng lớn nhất là đất nước phát triển trên nền tảng khoa học – công nghệ hiện đại, cùng với một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tầm, đủ tâm, thực sự dấn thân, vì dân, vì nước”, bà An nói.

Đông đảo người dân Thủ đô tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục đem lại hạnh phúc và ấm no cho nhân dân, hoà bình và phát triển cho đất nước. Ảnh: Trọng Phú

Đồng thời, nhiệm kỳ tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn đã được khơi thông từ cuối nhiệm kỳ XIII. Qua đó, kiến tạo mô hình phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững.

Bà An nhấn mạnh: “Trên nền tảng đó, mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho mọi chủ trương, chính sách cần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể”.

Nhân dân tin tưởng với các nghị quyết về giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội, Việt Nam sẽ phát triển bền vững, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trở thành quốc gia có thu nhập cao, nơi mỗi người dân được sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Ông Nguyễn Văn Thu (74 tuổi), Tổ trưởng Tổ dân phố 20, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội chia sẻ từ khi Đại hội XIV khai mạc, bà con trong tổ dân phố đều dành sự quan tâm đặc biệt.

“Người dân rất phấn khởi và tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được ban lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đề ra những đường hướng đúng đắn để lãnh đạo đất nước phát triển”, ông Thu nói.

Theo ông Thu, điều nhân dân mong mỏi nhất là nhiệm kỳ mới mở ra bước đi đột phá, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững, đúng với định hướng “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Từ góc độ cơ sở, ông Thu kỳ vọng các “điểm nghẽn” kinh tế – xã hội sẽ được tháo gỡ thực chất hơn. Đồng thời mong muốn kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, đời sống cải thiện rõ rệt, nhất là sự quan tâm tới các đối tượng yếu thế.

Anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú

Ở góc nhìn trẻ, anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm bày tỏ kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định rõ vai trò văn hóa và con người là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng.

“Với Hoàn Kiếm, nơi hội tụ di sản lịch sử, văn hóa đặc biệt, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn mà còn phải ‘đánh thức’ và phát huy giá trị di sản để phục vụ phát triển bền vững”, anh Tú chia sẻ.

Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm cho rằng cần tiếp tục đổi mới quản trị đô thị theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm trụ cột, công nghệ làm công cụ. Việc xây dựng chính quyền số, đô thị số phải gắn chặt với gìn giữ lối sống thanh lịch của người Hà Nội.

Anh Tú bày tỏ: “Tôi mong Đảng tiếp tục quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ để thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích trong xây dựng Thủ đô và đất nước”.