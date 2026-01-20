Bạn bè quốc tế gửi thông điệp chúc mừng Đại hội XIV của Đảng 20/01/2026 15:31

(PLO)- Bạn bè quốc tế chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Đảng ta, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Đại hội XIV của Đảng đã nhận được nhiều thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và khu vực. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đây cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các đối tác quốc tế, cũng như tình cảm gắn bó của kiều bào đối với quê hương.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV sáng 20-1. Ảnh: TTXVN

Nâng cấp quan hệ lên tầm mức cao mới

Trong điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm thành lập nước, 40 năm đổi mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng cao. Vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế. Những thành tựu đó khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Trên cơ sở phát huy thành quả Đại hội lần thứ XIII, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng” - điện mừng nêu rõ.

Đại biểu quốc tế đến tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhìn nhận Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có chung cội nguồn từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng chung lý tưởng cách mạng.

Điện mừng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào xin khẳng định trước sau như một, cho dù tình hình thế giới sẽ diễn biến thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng.

Đây chính là di sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng được tăng cường, tin cậy chính trị cao.

Trong tình hình mới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm mức cao mới, là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, sâu sắc hơn và phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Còn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba đánh giá trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sáng suốt và kiên định trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Chúng tôi tự hào về những thành quả tích cực mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới” - Đảng Cộng sản Cu-ba nói và nhìn nhận những thành quả này là kinh nghiệm tham khảo quý giá trong việc chuyển đổi kinh tế của Cu-ba.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự đồng hành, ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cu-ba trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong cuộc chiến đòi xóa bỏ lệnh cấm vận hơn sáu thập kỷ qua.

Coi trọng quan hệ phát triển hai nước

Về phía Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, điện mừng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo kiên cường của Nhân dân Việt Nam và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng đã đoàn kết dẫn dắt Nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới.

Đại biểu quốc tế tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp đan xen, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ ưu thế của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ là đại hội đoàn kết, thắng lợi. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước” - điện mừng nêu.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam giương cao phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Đồng thời, quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được; căn cứ theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích tốt hơn cho hai nước, cùng đóng góp quan trọng cho ổn định, phát triển của khu vực và sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà lãnh đạo xuất sắc đứng đầu.

Đặc biệt, công cuộc cải cách bộ máy nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã giúp Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được củng cố.

"Đảng Nhân dân Cam-pu-chia vui mừng trước sự phát triển không ngừng của tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” - điện mừng viết.