Những hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay (20-1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể.
Tại phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV.
Phiên khai mạc được được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Các đại biểu tham dự Đại hội XIV sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA Đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đến Đại hội sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA Các đại biểu nữ rực rỡ đến Đại hội. Ảnh: LÊ THOA Đại biểu đến dự Đại hội XIV trước 8 giờ. Ảnh: LÊ THOA