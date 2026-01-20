Những hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

LÊ THOA - NGUYỄN THẢO

(PLO)- Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể vào sáng 20-1.

Sáng nay (20-1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV.

Phiên khai mạc được được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Toàn cảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chào cờ tại phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự Đại hội XIV sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA
Đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA
Đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA
Các đại biểu Bùi Xuân Cường, Lê Xuân Thế, Lâm Đình Thắng, đoàn Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội. Ảnh: LÊ THOA
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đến Đại hội sáng 20-1. Ảnh: LÊ THOA
Trung tướng Mai Hoàng, đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA
Đoàn đại biểu đến dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA
Các đại biểu nữ rực rỡ đến Đại hội. Ảnh: LÊ THOA
Đại biểu đến dự Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA
Đại biểu ngành Công an. Ảnh: LÊ THOA
Đại biểu đến dự Đại hội XIV trước 8 giờ. Ảnh: LÊ THOA
Khách mời nước ngoài đến dự Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA
